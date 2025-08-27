Benfica-Fenerbahçe maçına saatler kala yapay zekadan olay tahmin! Maçın sonu için skor bile verdi...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Benfica’ya konuk olacak. İlk maçta alınan beraberliğin ardından sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelmeleri halinde 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatıyla oynanan lig aşamasında yer almaya hak kazanacak.

HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI

Fenerbahçe, UEFA'nın bu sezon başında uygulamaya koyduğu lig aşamasına ilk kez katılmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi’nde en son 2008-2009 sezonunda grup aşamasında mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig şampiyonu olmasına rağmen, UEFA’dan aldığı 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle bu fırsatları değerlendiremedi. Sonraki yıllarda ise elemeleri geçemedi.

Benfica ise geçtiğimiz sezon bu yeni formatta lig aşamasında mücadele etti ve topladığı 13 puanla play-off turuna yükseldi. Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etmişti.

8'NCİ KEZ RAKİPLER

İki ekip, bugüne dek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 7 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3’ünü Benfica, 2’sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, özellikle 2013’teki Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica’ya elenmişti. Bu yıl ise tarih yazarak Benfica’yı eleyip grup aşamasına kalmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Mücadele öncesi yapay zekâlar da olası skor ve senaryoları değerlendirdi.

ChatGPT, karşılaşma için şu yorumu yaptı:

“Benfica, ev sahibi avantajı ve savunmadaki istikrarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle favori olarak gösteriliyor. En makul skor tahmini 2-1 Benfica galibiyeti. Ancak Benfica’nın gol yemeden kazanması ya da düşük skorlu bir beraberlik de olası.”

Grok ise maçın gollü geçme ihtimaline dikkat çekti:

“İlk maçın golsüz ve temkinli geçmesi, rövanşta da kontrollü bir oyun beklenmesine neden oluyor. Fenerbahçe’nin 1-0 veya 2-1 gibi yakın bir skorla kazanması mümkün. Ancak Benfica’nın 2-1 ya da 1-1 gibi sonuçlarla turu geçmesi de güçlü bir olasılık. Kesin bir skor tahmini yapmak zor ama 1-1 veya 2-1 gibi gollü bir maç ihtimali daha yüksek.”*