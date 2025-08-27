SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Benfica-Fenerbahçe maçına saatler kala yapay zekadan olay tahmin! Maçın sonu için skor bile verdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanmasına az bir süre kala karşılaşmanın sonucu merak konusu olurken öncesi yapay zeka, oynanacak maçın sonucu hakkında dikkat çeken bir tahmin yaptı. İşte detaylar...

Benfica-Fenerbahçe maçına saatler kala yapay zekadan olay tahmin! Maçın sonu için skor bile verdi...
Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Benfica’ya konuk olacak. İlk maçta alınan beraberliğin ardından sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelmeleri halinde 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatıyla oynanan lig aşamasında yer almaya hak kazanacak.

HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI

Benfica-Fenerbahçe maçına saatler kala yapay zekadan olay tahmin! Maçın sonu için skor bile verdi... 1

Fenerbahçe, UEFA'nın bu sezon başında uygulamaya koyduğu lig aşamasına ilk kez katılmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi’nde en son 2008-2009 sezonunda grup aşamasında mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig şampiyonu olmasına rağmen, UEFA’dan aldığı 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle bu fırsatları değerlendiremedi. Sonraki yıllarda ise elemeleri geçemedi.

Benfica ise geçtiğimiz sezon bu yeni formatta lig aşamasında mücadele etti ve topladığı 13 puanla play-off turuna yükseldi. Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etmişti.

8'NCİ KEZ RAKİPLER

Benfica-Fenerbahçe maçına saatler kala yapay zekadan olay tahmin! Maçın sonu için skor bile verdi... 2

İki ekip, bugüne dek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 7 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3’ünü Benfica, 2’sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, özellikle 2013’teki Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica’ya elenmişti. Bu yıl ise tarih yazarak Benfica’yı eleyip grup aşamasına kalmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Benfica-Fenerbahçe maçına saatler kala yapay zekadan olay tahmin! Maçın sonu için skor bile verdi... 3

Mücadele öncesi yapay zekâlar da olası skor ve senaryoları değerlendirdi.

ChatGPT, karşılaşma için şu yorumu yaptı:

“Benfica, ev sahibi avantajı ve savunmadaki istikrarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle favori olarak gösteriliyor. En makul skor tahmini 2-1 Benfica galibiyeti. Ancak Benfica’nın gol yemeden kazanması ya da düşük skorlu bir beraberlik de olası.”

Grok ise maçın gollü geçme ihtimaline dikkat çekti:

“İlk maçın golsüz ve temkinli geçmesi, rövanşta da kontrollü bir oyun beklenmesine neden oluyor. Fenerbahçe’nin 1-0 veya 2-1 gibi yakın bir skorla kazanması mümkün. Ancak Benfica’nın 2-1 ya da 1-1 gibi sonuçlarla turu geçmesi de güçlü bir olasılık. Kesin bir skor tahmini yapmak zor ama 1-1 veya 2-1 gibi gollü bir maç ihtimali daha yüksek.”*

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00
Benfica Benfica
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdal Adalı teklifi reddetti! Olay çıktı...Serdal Adalı teklifi reddetti! Olay çıktı...
Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Transferi son anda iptal olmuştu! İşte yeni takımı

Transferi son anda iptal olmuştu! İşte yeni takımı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.