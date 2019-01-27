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Dünya onları konuşuyor! 16 maçta 293 gol attılar

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

16 maçta 293 gol attılar... Benfica Kadın Futbol Takımı çıktığı son 16 maçta 293 gol atma başarısı gösterdi. Portekiz ekibi, kalesinde ise hiç gol görmedi.

Dünya onları konuşuyor! 16 maçta 293 gol attılar

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın kadın futbol takımı aldıkları sansasyonel galibiyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz ekibi bu hafta karşılaştığı CP Pego'ya gol yağdırdı ve mücadeleyi 32-0'lık bir skorla kazandı.

Benfica

Son 16 maçta attığı gol sayısını 293'e çıkaran Benfica Kadın Futbol Takımı, kalesinde de hiç gol görmeyerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Benficalı kadın futbolcuların son 16 maçta aldığı skorlar şöyle;

28-0
19-0
10-0
28-0
4-0
20-0
26-0
13-0
17-0
16-0
14-0
19-0
15-0
22-0
10-0
32-0

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Anahtar Kelimeler:
Benfica Benfica Kadın Takımı

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