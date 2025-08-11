SPOR

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için skandal planı! Maçta zorla oynatıp önünü kesecekler

Kerem Aktürkoğlu için bugün hem Benfica Teknik Direktörü Lage hem de Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan açıklama geldi. Benfica'nın yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Kerem Aktürkoğlu'nun bilerek oynatılıp olası Fenerbahçe eşleşmesinde kural gereği forma giyememesi sağlanacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Emre Şen

Mourinho, “Kendisi Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica’nın oyuncusu” şeklinde konuştu.

KEREM İÇİN SKANDAL PLAN İDDİASI!

Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında oynaması durumunda; statü gereği Fenerbahçe'nin muhtemel Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin olası Benfica eşleşmesinde Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek!

"YARIN ONU KADROYA ALACAĞIM"

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında Nice ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Kerem Aktürkoğlu’nu yarın oyananacak maçın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, "Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın için onu kadroya alacağım” ifadelerini kullandı.

