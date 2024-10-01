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  4. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt! Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt! Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 19:20
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Benfica'da gösterdiği performans ve attığı gollerle Portekiz'e damga vuran Kerem Aktürkoğlu için teknik direktör Bruno Lage'den açıklama geldi. Lage Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kafaları karıştıran ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Atletico Madrid maçı öncesi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

DEVLER LİGİ'NDE RAKİPLERİ ATLETİCO MADRİD

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Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Benfica, yarın akşam Da Luz'da İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lage, yaptığı açıklamalarda şaşırtan ifadeler kullandı. Lage ilk olarak kafasında yarın akşam sahaya süreceği 11'i hemen hemen belirlediği, ancak tek bir noktada şüphesi olduğunu söyledi.

''TEK ŞÜPHEM VAR''

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Lage ilk olarak; "En önemli şey rakibi nasıl yeneceğimizin farkına varmak, farklı pozisyonlarda farklı durumlar yaratabilecek oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Artık çok fazla şüphem yok, tek şüphem Di Maria'yı nereye koyacağım, sağa mı sola mı, çünkü bire birde çok güçlü" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

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Portekizli teknik adam, Di Maria'yı solda kullanması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sadece bu maçta onların en iyi versiyonlarının sahada olmasını istiyorum." dedi.

YENİ TAKIMIYLA BAMBAŞKA

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Yıldız oyuncu Portekiz ekibinin formasıyla sahaya çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırırken iki kez de asist yapmayı başardı.

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SL Benfica Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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