Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt! Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Atletico Madrid maçı öncesi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

DEVLER LİGİ'NDE RAKİPLERİ ATLETİCO MADRİD

Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Benfica, yarın akşam Da Luz'da İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lage, yaptığı açıklamalarda şaşırtan ifadeler kullandı. Lage ilk olarak kafasında yarın akşam sahaya süreceği 11'i hemen hemen belirlediği, ancak tek bir noktada şüphesi olduğunu söyledi.

''TEK ŞÜPHEM VAR''

Lage ilk olarak; "En önemli şey rakibi nasıl yeneceğimizin farkına varmak, farklı pozisyonlarda farklı durumlar yaratabilecek oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Artık çok fazla şüphem yok, tek şüphem Di Maria'yı nereye koyacağım, sağa mı sola mı, çünkü bire birde çok güçlü" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Portekizli teknik adam, Di Maria'yı solda kullanması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sadece bu maçta onların en iyi versiyonlarının sahada olmasını istiyorum." dedi.

YENİ TAKIMIYLA BAMBAŞKA

Yıldız oyuncu Portekiz ekibinin formasıyla sahaya çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırırken iki kez de asist yapmayı başardı.