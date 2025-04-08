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  4. 'Beni bekleyin' demişti, yapacağını yaptı! Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için 2 şartı ortaya çıktı

'Beni bekleyin' demişti, yapacağını yaptı! Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için 2 şartı ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 10:13
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla takımı adeta sırtlayan Victor Osimhen taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Golcü oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır olan yönetim çalışmalarını sürdürürken yıldız golcü 'Beni bekleyin' mesajı vermişti. Osimhen'in kalmak için 2 şartı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'Beni bekleyin' demişti, yapacağını yaptı! Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için 2 şartı ortaya çıktı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla Sarı-Kırmızılılar'ın topladığı puanlarda büyük pay sahibi olan yıldız golcü Victor Osimhen için yönetim yoğun mesai harcarken oyuncunun transferine dair günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin ise oyuncuyu kiralamak yerine satmak istiyor.

"BENİ BEKLEYİN"

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Nijeryalı forvet ayrıca Galatasaray yönetimine, Napoli ile görüşmeler için "Beni bekleyin" diyerek kalma yönünde açık kapı bırakmıştı.

İKİ ŞARTI ORTAYA ÇIKTI

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Suudi Arabistan'a pek sıcak bakmayan Osimhen için belirleyici konu, kendisine verilecek yıllık ücret (en az 12 milyon avro) ve Şampiyonlar Ligi faktörü. Napoli, oyuncusunu her ne kadar yüksek bedellerle satmak istese de Osimhen'in tavrı belirleyici olacak. G.Saray'ı seven ve benimseyen dünyaca ünlü forvet, ligdeki durumun netleşmesinin ardından teklifleri değerlendirip kararını yönetime bildirecek.

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