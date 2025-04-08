'Beni bekleyin' demişti, yapacağını yaptı! Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için 2 şartı ortaya çıktı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla Sarı-Kırmızılılar'ın topladığı puanlarda büyük pay sahibi olan yıldız golcü Victor Osimhen için yönetim yoğun mesai harcarken oyuncunun transferine dair günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin ise oyuncuyu kiralamak yerine satmak istiyor.

"BENİ BEKLEYİN"

Nijeryalı forvet ayrıca Galatasaray yönetimine, Napoli ile görüşmeler için "Beni bekleyin" diyerek kalma yönünde açık kapı bırakmıştı.

İKİ ŞARTI ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan'a pek sıcak bakmayan Osimhen için belirleyici konu, kendisine verilecek yıllık ücret (en az 12 milyon avro) ve Şampiyonlar Ligi faktörü. Napoli, oyuncusunu her ne kadar yüksek bedellerle satmak istese de Osimhen'in tavrı belirleyici olacak. G.Saray'ı seven ve benimseyen dünyaca ünlü forvet, ligdeki durumun netleşmesinin ardından teklifleri değerlendirip kararını yönetime bildirecek.