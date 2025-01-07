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  4. Benifca Teknik Direktörü Bruno Lage'den damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri... "Albenisini kaybetti!"

Benifca Teknik Direktörü Bruno Lage'den damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri... "Albenisini kaybetti!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 21:19
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Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica, sahasında Braga'yı ağırlayacak. Yarın oynanacak maç öncesinde teknik direktör Bruno Lage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, son zamanlarda suskunluğu ile dikkat çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen soruya verdiği yanıt ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Benifca Teknik Direktörü Bruno Lage'den damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri... "Albenisini kaybetti!"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak olan karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Lage, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'na da ayrı bir parantez açtı.

HEM GOL HEM ASİST KRALI

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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan ve yaptığı hızlı başlangıçla birlikte ülke gündemine damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde takımının hem gol hem de asist kralı olarak dikkat çekiyor. Milli futbolcu, bu sezon çtıkığı 21 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, 6'da asist yaparaj toplam 16 gollük bir skor katkısı sağladı.

"KİMSEYE ARKAMI DÖNMÜYORUM"

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"Kerem Aktürkoğlu'nun düşen performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilince teknik direktör Bruno Lage, "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik." dedi.

Bunun üzerine 'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz.' denilince de Lage, "Diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim." şeklinde konuştu.

"ALBENİSİNİ KAYBETTİ!"

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Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden Mais Futebol ve A Bola, 7 Aralık’taki Guimaraes mücadelesinden bu yana skor katkısı yapamayan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çekici bir değerlendirme kaleme aldı. Haberde milli futbolcunun takım içinde albenisini kaybettiği ifade edilirken "Türk Harry Potter artık rakiplerini büyüleyemiyor" yorumunda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
SL Benfica Portekiz Kerem Aktürkoğlu
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