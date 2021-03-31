SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Benik Afobe hayal kırıklığı yaşattı

Benik Afobe hayal kırıklığı yaşattı

31.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, hayal kırıklığı yaşattı. Forvet oyuncusu hem bordo-mavili kulübün, hem de bonservisinin bulunduğu Stoke City'nin beklentilerini karışlayamadı.

Benik Afobe hayal kırıklığı yaşattı

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Afobe, İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1'de yer alan toplam 9 takımda top koşturdu.

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor 1 yıllığına kiralamıştı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Afobe, 26 maçta sadece 4 gol atabildi.

HEM TRABZONSPOR HEM DE STOCK CİTY'NİN PLANLARI TUTMADI

İngiltere Premier Lig ve Championship'de aradığını bulamayan Benik Afobe, yeni bir başlangıç yapmak için sezon başı Karadeniz ekibine gelmişti. Trabzonspor'da kendisini göstererek Alexander Sörloth'u aratmamak için büyük bir mücadele düşüncesiyle Trabzon'a katılan Afobe, yeniden Avrupa'nın yolunu tutmayı hedeflese de bu performansı ortaya koyamadı.

STOCK CİTY'NİN ALEXANDER SÖRLOTH DÜŞÜNCESİ PATLADI

Crystal Palace'ın Trabzonspor'a 350 Bin Euro karşılığında kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurmasıyla başlayan süreçte Sörloth, Süper Lig'de adeta patlama yapmıştı. Performansıyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu, 20+2 Milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Bu transfer İngiltere'de tartışılırken, Stoke City ise Crystal Palace gibi olası transferde pay vermemek için satın alma opsiyonu koydurmazken, opsiyon hakkını ise Trabzonspor'un kabul edemeyeceği rakamlarda tutmuştu.

AVCI'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarını iyi değerlendiremeyen İngiliz forvetin, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Deplasmanda yüzleri güldürüyorDeplasmanda yüzleri güldürüyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Benik Afobe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Konya'da Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü! Pilottan acı haber

Konya'da Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü! Pilottan acı haber

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

İşte Falcao'nun yeni takımı

İşte Falcao'nun yeni takımı

Cengiz'den istifa ve Terim sözleri

Cengiz'den istifa ve Terim sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.