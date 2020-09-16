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Benik Afobe Trabzon’a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.09.2020 07:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe’yu Trabzon’a geldi.

Benik Afobe Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un, Stoke City takımında renklerine bağlamak istediği Benik Afobe Trabzon’a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere’den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi.

Ailesi ile birlikte Trabzon’a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

(İHA)

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