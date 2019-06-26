Benim Tatlı Yalanım'da Suna ve Nejat arasında gerçek aşk başlıyor mu? Benim Tatlı Yalanım 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer'in başrollerinde oynadığı Benim Tatlı Yalanım, yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor.

O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme aldığı, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Cem Zeynel Kılıç, Sadi Celil Cengiz, SedaTürkmen ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda rol aldığı Benim Tatlı Yalanım 3. bölümüyle 27 Haziran Çarşamba akşamı ekranda olacak.

BENİM TATLI YALANIM 3. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Nejat’a Kendini Affettirebilecek mi? Suna’nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna’yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna’yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat’tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat’a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna’nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna’nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.