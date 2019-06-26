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Benim Tatlı Yalanım'da Suna ve Nejat arasında gerçek aşk başlıyor mu? Benim Tatlı Yalanım 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.06.2019 02:55 | Son Güncelleme

Benim Tatlı Yalanım dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde, Suna’nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna’yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna’yı kovar. Ancak Nejat'ın Suna ile ilgili öğreneceği gerçek ilişkilerini başka bir boyuta taşıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 3. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer'in başrollerinde oynadığı Benim Tatlı Yalanım, yaz aylarına damga vurmaya devam ediyor.

O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme aldığı, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Cem Zeynel Kılıç, Sadi Celil Cengiz, SedaTürkmen ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda rol aldığı Benim Tatlı Yalanım 3. bölümüyle 27 Haziran Çarşamba akşamı ekranda olacak.

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BENİM TATLI YALANIM 3. BÖLÜM ÖZETİ
Suna, Nejat’a Kendini Affettirebilecek mi? Suna’nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna’yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna’yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat’tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat’a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna’nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna’nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suna, Nejat’ın; “Kayra’nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?” teklifi karşısında şoke olur. Nejat’ın çaresizliğinin üzerine Kayra’nın heyecanı da binince, Suna, Nejat’ın teklifini kabul eder. Aylin’in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin’i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra’yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra’nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.

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