Benim Tatlı Yalanım ekrana veda ediyor! Benim Tatlı Yalanım dizisi final bölümü ne zaman?

Star TV'de yaz dönemine damga vuran diziler arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım, reytinglerde beklenenin üzerinde bir performans gösterince yeni sezonda da devam etme kararı almıştı. Dizinin yaz dönemindeki başarısı yeni sezonda devam etmeyince yapımcılar, dizinin hayranları üzecek bir karar aldı.

Geçtiğimiz hafta 26. bölümü yayınlanan dizinin 28. haftada final yapacağı belirtildi. Dizinin reytinglerinin son dönemde düşüşe geçmesi, daha önce sona eren dizilerle aynı kaderi paylaşmasına sebep oldu.

Dizide daha önce Ege Kökenli veda etmiş, ardından da Ahmet Saraçoğlu ayrılmıştı. İki ayrılık haberinin ardından bu kez dizinin yayından kaldırılacağı haberi geldi. Benim Tatlı Yalanım'ın yanı sıra Kimse Bilmez ile Aşk Ağlatır dizileri için de final kararı alındı. Geçtiğimiz haftalarda ise Sevgili Geçmiş ve Kurşun dizileri de erken final yaparak ekrana veda etmişti.

