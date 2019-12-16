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Benim Tatlı Yalanım ekrana veda ediyor! Benim Tatlı Yalanım dizisi final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 22:24 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım ekrana veda ediyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinin final tarihi de belli oldu. Dizi 28 Aralık'ta yayınlanacak olan 28. bölümüyle final yapacak.

Benim Tatlı Yalanım ekrana veda ediyor! Benim Tatlı Yalanım dizisi final bölümü ne zaman?

Star TV'de yaz dönemine damga vuran diziler arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım, reytinglerde beklenenin üzerinde bir performans gösterince yeni sezonda da devam etme kararı almıştı. Dizinin yaz dönemindeki başarısı yeni sezonda devam etmeyince yapımcılar, dizinin hayranları üzecek bir karar aldı.

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Geçtiğimiz hafta 26. bölümü yayınlanan dizinin 28. haftada final yapacağı belirtildi. Dizinin reytinglerinin son dönemde düşüşe geçmesi, daha önce sona eren dizilerle aynı kaderi paylaşmasına sebep oldu.

Benim Tatlı Yalanım

Dizide daha önce Ege Kökenli veda etmiş, ardından da Ahmet Saraçoğlu ayrılmıştı. İki ayrılık haberinin ardından bu kez dizinin yayından kaldırılacağı haberi geldi. Benim Tatlı Yalanım'ın yanı sıra Kimse Bilmez ile Aşk Ağlatır dizileri için de final kararı alındı. Geçtiğimiz haftalarda ise Sevgili Geçmiş ve Kurşun dizileri de erken final yaparak ekrana veda etmişti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
darısı diğer dizilerin başına ben de böylece rahat rahat maç izlerim ????????
Darısı diğer saçmalıkların başına
28 bölüm yeterli zaten uzadıkca cılkı çıkıyor dizilerin.
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