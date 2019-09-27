Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm ne zaman? Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı izle!

Perşembe günleri yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinin yayın günü değişti. Benim Tatlı Yalanım artık Cumartesi günleri yayınlanacak. Benim Tatlı yalanım yeni bölümü 29 Eylül Cumartesi izleyici ile buluşacak.

Benim Tatlı Yalanım, yeni sezonla birlikte perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon ve Mucize Doktor gibi iddialı dizilerle karşı karşıya kalmıştı. Sevilen dizi artık cumartesi akşamları ekrana gelecek.

Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüler, Ege Kökenli, Ahmet Saraçoplu, Aslı İnandık ve Sadi Celil Cengiz'in başrollerde oynadığı Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde, Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşıyor.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayra'nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna'yı şoke eder. Ancak asıl şoku, Kayra eve dönünce yaşayacaklardır çünkü Kayra'yı eve Aylin getirir. Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşmaktan çok rahatsız olur. Üstelik sinsice hayatlarına sızıp, çoktan Kayra'yla tanışmıştır bile... Aylin ise Nejat'ın, Kayra'ya nasıl böylesine büyük bir yalan söylediğini sorgular. Suna, Aylin'in boşanma davasına gelmeme sebebini öğrenirken, Kayra, babasının 'Suna' isminde birine aşık olduğunu duyar ve Suna'nın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.



