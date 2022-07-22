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Benni Lam: "Evimizde farklı bir hikaye olacak"

22.07.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benni Lam, Başakşehir karşısında deplasmanda avantajlı bir skor elde ettiklerini söyleyerek, “Bizim daha farklı yüzümüzü görecekler. Evimizde farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum” dedi.

Benni Lam: "Evimizde farklı bir hikaye olacak"

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benni Lam, “Biz sadece kendi oyunumuza konsantre olmaya çalıştık. Başakşehir üzerinde baskı kurmaya çalıştık ve başarılı olduk. Ama bu 2 maçtan sadece 1’i ve oynayacak bir maçımız daha var. Burada da bin taraftarımız bizi destekledi. İsrail’de tüm biletlerin satılacağını ve 12 bin taraftarımızın önünde oynayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Golü erken bulmalarının oyun anlayışlarını değiştirmediğini dile getiren Lam, “Planımıza sadık kaldık. Sahaya çıktığımız zaman Başakşehir’i şaşırtmak için çıktık ve pres yaptık. İkinci yarı Başakşehir presimize karşılık verdi. İlk maç olduğu için konsantremiz iyi değildi ama ikinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

"FARKLI YÜZÜMÜZÜ GÖRECEKLER"

“Önümüzdeki maçı içeride oynayacağımız için daha farklı olacak” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Başakşehir bizim daha farklı yüzümüzü görecek. Biz bu maçta da kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ama teknik kapasiteleri yüksek olduğu için bize karşılık verdiler. Evimizde farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Başakşehir konferans ligi
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