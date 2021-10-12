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Bennu Gerede, çıkan haberlere isyan etti: Kadın erkekten yaşça büyükse neden bu bir skandaldır?

12.10.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor yarışmasına katılan fotoğrafçı Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki Bilge Öztürk’le yaşadığı aşkı savundu. Bennu Gerede, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla '22 yaş fark' haberleri ile gündeme gelen Daren ve Bilge Öztürk’e destek verdi.

Bennu Gerede, çıkan haberlere isyan etti: Kadın erkekten yaşça büyükse neden bu bir skandaldır?

Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya ile avukat sevgilisi Bilge Öztürk ilişkisine destek vererek, Instagram hesabından çıkan haberlere isyan eden bir açıklama yayınladı.

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 43 yaşındaki Avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı 21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya'da buldu.

"ÜÇ AYDIR BİLİKTEYİZ"

Yılın büyük bölümünü Muğla Akyaka’da açtığı kite sörf okulunda geçiren Bilge Öztürk, Formula 1 yarışını izlemek için İstanbul’daydı. Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya, "Hayatımda yeni biri var" cevabını verdi.

Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdıBennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdı

Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" dedi.

İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu. Daren Gerede Erkaya'nın annesi, fotoğrafçı Bennu Gerede, konuyla ilgili olarak Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"İKİ GÜZEL RUHU KUTSUYORUM"

Bennu Gerede, Instagram hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak, oğlu ve sevgilisi arasında yaşananların gayet normal olduğunu dile getirdi. Bennu Gerede’nin açıklaması şu şekilde:

bennu

"Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benim ile iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştütmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi? Sonunda sadece bir beden değil miyiz? Ruhu olan bir beden. Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız. Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşca büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor.? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum"

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