Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması! "Bir kadın istediği kişi ile..."

Dört çocuk annesi Bennu Gerede (51), geçtiğimiz nisan ayında cinsel hayatını geçici olarak rafa kaldırdığını söyleyip bir nevi detoks yaptığını belirmişti.

‘Ben Ben Nü’den sonra İkinci kitabı ‘Bilinçsiz Aşklar’ı kaleme almaya başlayan Bennu Gerede yine cesur, iddialı ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Gerede yaptığı açıklamada, “Bir kadın istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan, damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar.



Arzulamak ve arzulanmaktan çekinmeyin. Sevişmek hem bir ihtiyaç hem de hayattaki en güçlü birleşim anı. Ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi” dedi.





