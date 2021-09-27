Bensu Soral'dan beyaz bikinili havuz pozu!

Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş, üç sene önce hayatlarını birleştirmişlerdi. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.

Bensu Soral ile Hakan Baş "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.



Şimdi ise Bensu Soral kafa dinlemek için tatile çıktı. Sosyal medya sayfasından sık sık bikinili karelerini paylaşan Bensu Soral, son olarak beyaz bikinisiyle olan bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bensu Soral’ın ağzından su püskürtmesi ise birçok takipçisi tarafından, “Neden?”, “Ne gerek var böyle bir poza?” yorumlarını aldı.



