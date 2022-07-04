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Bensu Soral'in göğüs dekolteli göbeği açık paylaşımı olay oldu! "Güzelliğin zekatını veriyor musun?"

04.07.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı Küçük Yalancılar ve İçerde gibi dizilerde rol alan ve son olarak ekranlarda Cam Tavanlar dizisi ile yer alan Bensu Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, bu defa göbeği açık kıyafeti ve dekolteli pozuyla sosyal medyada olay oldu.

Bensu Soral'in göğüs dekolteli göbeği açık paylaşımı olay oldu! "Güzelliğin zekatını veriyor musun?"

2018 yılında Hakan Baş ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Bensu Soral, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Güzel oyuncu, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrolleri paylaşmıştı. Soral, geçtiğimiz günlerde ise çiçekli bikinisiyle verdiği pozla olay olmuştu.

BENSU SORAL'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ GÖBEĞİ AÇIK PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Oyuncu Hande Soral'in kardeşi olan ve ablasının desteğiyle oyunculuğa başlamış olan Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde çiçekli pembe bikinisiyle yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Şimdilerde sosyal medyada hayatından kesitler paylaşmaya devam eden isim, bu kez göbeği açık ve göğüs dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

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Bir dergiye verdiği pozu çokça konuşulan isim, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.

"GÜZELLİĞİN ZEKATINI VERİYOR MUSUN?"

Bensu Soral'in güneş ve kaktüs emojileriyle paylaştığı yazlık fotoğrafına bazı takipçiler "Çok güzelsin be" ,"Güzelliğin zekatını veriyor musun?" gibi yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde uzun süredir ekranlar yer almayan Bensu Soral'in son olarak Halit Özgür Sarı ile başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Özel Ders filminde yer alacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral Hande Soral Cam Tavanlar dizisi
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