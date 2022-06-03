Bensu Soral'in tekne pozları nefes kesti! Pembe elbisesiyle paylaştı: "Allah'ım bu ne güzellik"

Geçtiğimiz senelerde Hakan Baş ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Bensu Soral, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Güzel oyuncu, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrollerde yer almıştı.

BENSU SORAL'İN TEKNE POZU PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'in kardeşi olan ve ablasının desteğiyle oyunculuğa başlamış olan isim, Instagram'da 4 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip olmasıyla biliniyor.

Şimdilerde sosyal medyada hayatından kesitler paylaşan ve ekranlardan bir süredir uzakta olan Soral'den, bu kez tekne pozu paylaşımı geldi.

"ALLAH'IM BU NE GÜZELLİK?"

Bensu Soral'in güneş ve kalp emojiisiyle paylaştığı tekne fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler paylaşıma "Çok güzelsin" "Allah'ım bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

"EVLEN BENİMLE"

Soral'in paylaşımına yabancı takipçilerinde de yorum gelirken, bir takipçisinden ise "Evlen benimle" şeklinde yorum geldi.

Uzun süredir ekranlar yer almayan Bensu Soral'in son olarak Halit Özgür Sarı ile başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Özel Ders filminde yer alacağı duyurulmuştu.





