MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bensu Soral'in tekne pozları nefes kesti! Pembe elbisesiyle paylaştı: "Allah'ım bu ne güzellik"

Bensu Soral'in tekne pozları nefes kesti! Pembe elbisesiyle paylaştı: "Allah'ım bu ne güzellik"

03.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı Küçük Yalancılar ve İçerde gibi dizilerde rol almış olan ve son olarak ekranlarda Cam Tavanlar dizisi ile izlediğimiz Bensu Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Soral, bu defa teknede çekildiği pembe elbiseli pozlarıyla olay oldu.

Bensu Soral'in tekne pozları nefes kesti! Pembe elbisesiyle paylaştı: "Allah'ım bu ne güzellik"

Geçtiğimiz senelerde Hakan Baş ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Bensu Soral, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Güzel oyuncu, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrollerde yer almıştı.

BENSU SORAL'İN TEKNE POZU PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'in kardeşi olan ve ablasının desteğiyle oyunculuğa başlamış olan isim, Instagram'da 4 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip olmasıyla biliniyor.

bensusoral11

Şimdilerde sosyal medyada hayatından kesitler paylaşan ve ekranlardan bir süredir uzakta olan Soral'den, bu kez tekne pozu paylaşımı geldi.

bensu11111

"ALLAH'IM BU NE GÜZELLİK?"

Bensu Soral'in güneş ve kalp emojiisiyle paylaştığı tekne fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler paylaşıma "Çok güzelsin" "Allah'ım bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

bensu2

"EVLEN BENİMLE"

Soral'in paylaşımına yabancı takipçilerinde de yorum gelirken, bir takipçisinden ise "Evlen benimle" şeklinde yorum geldi.

Uzun süredir ekranlar yer almayan Bensu Soral'in son olarak Halit Özgür Sarı ile başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Özel Ders filminde yer alacağı duyurulmuştu.

halit-ozgur-sari

bensusoral55

bensusoral333

bensusoral444

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."
Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulunduTanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu
Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!
Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Çok eşli tarikat kurdu! 78 karısı vardı, çocukların sayısını...

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.