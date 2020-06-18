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Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte Bensu Soral'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 01:29 | Son Güncelleme

Bensu Soral, Survivor 2020 Anlat Bakalım'da Berkan ile partner oldu. Survivor'da yarışan güzel oyuncu Bensu Soral'ın hayat hikayesi de seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde başrol oynayan Bensu Soral da ablası Hande Soral gibi oyunculuk alanında başarılı işlere imza atıyor. Peki, Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, evli mi? Bensu Soral'ın eşi kim? İşte Bensu Soral hakkında merak edilenler.

Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte Bensu Soral'ın hayat hikayesi

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Berkan Karabulut ile eşleşen Soral izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Çeşitli projelerde yer alan güzel oyunu en son Organize İşler Sazan Sarmalı filminde rol almıştı. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa adım atan Bensu Soral çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu.

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BENSU SORAL KİMDİR?

İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

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Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

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Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.
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BENSU SORAL HANGİ DİZİLER OYNADI?

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Nazlı) (Sinema Filmi)

2017 – Doru (Alaca) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Melek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Miray) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Müge) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Ayşe) (TV Dizisi)

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