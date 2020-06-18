Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte Bensu Soral'ın hayat hikayesi

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Berkan Karabulut ile eşleşen Soral izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Çeşitli projelerde yer alan güzel oyunu en son Organize İşler Sazan Sarmalı filminde rol almıştı. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa adım atan Bensu Soral çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu.

BENSU SORAL KİMDİR?

İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.