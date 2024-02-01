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Bensu Soral mini eteğinin fermuarını açıp poz verdi! File çorap detayı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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Son olarak Tuzak dizisinde boy gösteren Bensu Soral, Hello Dergisi için cesur pozlara imza attı. Bensu Soral mini etekli tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Bensu Soral mini eteğinin fermuarını açıp poz verdi! File çorap detayı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

İddialı pozlara imza atan Bensu Soral Hello Dergisi için pozlar verdi.

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Kahve tonlarındaki kombiniyle dikkat çeken Soral mini eteğinin fermuarını açıp file çorabını da sergiledi.

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Dizüstü çizmeleri, siyah sütyeni ve gözlükle tamamladığı kombinle pozlarını paylaşan Soral'a hayranlarından "Çok seksisin" yorumları gecikmedi.


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