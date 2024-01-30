Fiyatı düştü! İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

Soğuk havalarda vücudumuzun sıcak kalması son derece önemli. Kaliteli bir mont, iyi bir ısı yalıtımı sağlayarak vücut sıcaklığımızı dengede tutmamıza yardımcı olur. Bu sayede dışarıdaki soğuktan etkilenmeden rahat bir şekilde hareket edebilir, hastalıklardan korunabiliriz. Dondurucu soğukların kapıda olduğu şu günlerde, gardırobunuzda uzun yıllar sorunsuzca kullanabileceğiniz, ısı yalıtımlı ve dayanıklı bir monta yer açmak istiyorsanız Columbia'nın indirimdeki Powder Lite Erkek Mont'una bir göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Kışın favori montunuz olacak: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Columbia'nın patentli ısı yansıtıcı Omni-Heat teknolojisine sahip Powder Lite Mont, ısıyı depolamak için geliştirilmiş iç astarı sayesinde en soğuk havalarda bile gün boyu sıcacık kalmanızı sağlar. Su geçirmez kumaşı, yalıtımlı ve termal yansıtıcı astarıyla öne çıkan bu mont, powdertech teknolojisi dolayısıyla son derece hafiftir, vücutta ağırlık hissi yaratmaz, rahat kullanım sağlar ve gerektiğinde kolayca taşınabilir. Hem spor aktivitelerde hem de şehir içinde kullanıma uygun olan mont, modern ve şık bir tasarımıyla her tarza ve beğeniye hitap eder.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sıcak tutuyor. Boyum 1.68, kilom 75 76 arası. Yani biraz göbek var. Normalde birçok şeyi M olarak giyerim. Bunu da M olarak aldım. Fakat tişörtle veya ince birşey giydiğimde biraz bol kalıyor ama içine bir şey giydiğimde güzel duruyor. Sağ sol iç taraflarında ekstra cepler var. Normal cepler, polar tarzı yumuşak ve sıcak tutuyor. Bir de İçinizde polar varsa, bende Columbia polar var, onunla çok güzel oluyor. Aldığımda dışarısı 14 dereceydi ince kazak ve polarla giydim hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rengi gayet hoş bir lacivert."

"Ürün çok güzeldi ama bedeni büyük geldi. İade ettim ve iademde hiçbir sorun çıkmadı. Hemen aynı ürünün küçük bedenini aldım. Teşekkürler."

"Ürün gayet güzel. Omni heat ısıyı gerçekten iyi koruyor. İçimde tişörtle -3 derecede üşümedim, rüzgar da hissetmedim. 184 boyunda 87 kiloyum omuz ve kol mesafesi L beden için tam geldi. Tişörtle giyince ufak bir potluk yapıyor, ön kısımda ancak kazakla giyince sorun çözülüyor. Karşılaştığım tek sorun fermuarları bu modelde olsa gerek biraz dalgalı. Dik durunca bile fark ediyor dikimdeki ufak hata. Bunun dışında bir sorunla karşılaşmadım. Tavsiye ederim."

Bu içerik 30 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





