Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

"Sıcak tutuyor. Boyum 1.68, kilom 75 76 arası. Yani biraz göbek var. Normalde birçok şeyi M olarak giyerim. Bunu da M olarak aldım. Fakat tişörtle veya ince birşey giydiğimde biraz bol kalıyor ama içine bir şey giydiğimde güzel duruyor. Sağ sol iç taraflarında ekstra cepler var. Normal cepler, polar tarzı yumuşak ve sıcak tutuyor. Bir de İçinizde polar varsa, bende Columbia polar var, onunla çok güzel oluyor. Aldığımda dışarısı 14 dereceydi ince kazak ve polarla giydim hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rengi gayet hoş bir lacivert."