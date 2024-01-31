Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Rüzgarda üşümeden, yağmurda ve karda ıslanmadan hareket etmenizi sağlayan Columbia montlar, botlar kışın en çok satan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Soğuk havada dışarıda geçirdiğiniz her anı dert olmaktan çıkaran Columbia ürünleri, outdoor severler başta olmak üzere şehir hayatını deneyimleyenler için de olmazsa olmaz. Kışın en iyi korumayı sağlayan bir monta, bota ya da polara ihtiyacınız varsa Columbia indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Sizin için seçtiğimiz kullanıcılarından tam not alan indirimdeki Columbia ürünlerine gelin birlikte göz atalım.
Kullanıcılar ne diyor?
"Sıcak tutuyor. Boyum 1.68, kilom 75 76 arası. Yani biraz göbek var. Normalde birçok şeyi M olarak giyerim. Bunu da M olarak aldım. Fakat tişörtle veya ince birşey giydiğimde biraz bol kalıyor ama içine bir şey giydiğimde güzel duruyor. Sağ sol iç taraflarında ekstra cepler var. Normal cepler, polar tarzı yumuşak ve sıcak tutuyor. Bir de İçinizde polar varsa, bende Columbia polar var, onunla çok güzel oluyor. Aldığımda dışarısı 14 dereceydi ince kazak ve polarla giydim hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rengi gayet hoş bir lacivert."
"Ürün çok güzeldi ama bedeni büyük geldi. İade ettim ve iademde hiçbir sorun çıkmadı. Hemen aynı ürünün küçük bedenini aldım. Teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bir beden büyük almakta fayda var. Mağazalara ve diğer platformlara göre gayet iyi fiyat veriyor Amazon. Ayrıca tarafıma ürün geldikten bir müddet sonra, herhalde fiyatı değiştiğinden, para iadesi de yapıldı. Helal olsun."
"Bugün hava çok soğuk, giyinip tecrübe edeyim izlenimlerimi yazacağım. Ürün dün geldi, vaktinden iki gün önce geldi.Teşekkür ederim. Normalden daha ince lakin sıcak tutuyor, beklentimi karşıladı. Alıcılar kilo ve bedenlerine göre alsınlar."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün gayet güzel, üstünüze tam oluyor ama normal giydiğiniz bedeninizi alın. Göğüs ölçünüze göre alırsanız tam oluyor."
"Kaliteli bir polar. İnce olmasına rağmen çok iyi ısıtıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Aynı markanın Alpine modelini eşime almıştım. İçinde malum poları yoktu. Amazon’un inanılmaz indirimini görünce hemen o bedenini aldım. Vergi kargo dahil 1200 TL'ye bu ürün resmen bedavaydı. Teşekkürler Amazon. Bizlere kaliteli ürünleri ucuz fiyata sunduğun için."
"Orijinal. Ürün güzel ve kaliteli."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün kaliteli öncelikle belirtmek isterim. Boy 175 cm, 88 kg. Yorumlara göre M beden aldım. Yapılı biriyim, omuzlar ve kollar tam oldu. Yağmurluk olduğunu için biraz daha büyük olsa iyi olurdu gibi."
"Türkiye fiyatının 3'te birine aldım. Çok beğendim. 183 boy,102 kg. L beden tam oldu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Numarası tam ve kısa sürede ulaştı. Çok rahat bir ayakkabı. Şiddetle tavsiye edilir."
"Tam numaranızı alın. Kullanışlı. Çok rahat. Yoğun kullanımda ağrı yapmıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün çok iyi. Amazon Almanya, Columbia işbirliği. İsteyenler düşünmeden alsın."
"Çok kaliteli, kalın yumuşak kumaş. Bedeninizi alın, fiyat performans açısından çok uygun."
Kullanıcılar ne diyor?
"Mükemmel. Harika."
"Ürün mükemmel. Zamanında geldi. Rahat, konforlu."
Kullanıcılar ne diyor?
"İşlevsel, mükemmel, su geçirmez ve her şeyden önce giyilmesi çok hoş ve çok güzel."
"Parlak, kaliteli, hafif su geçirmez ceket."
Kullanıcılar ne diyor?
"On numara. Gayet sıcak tutuyor, rahat, bedeni tam ayarında. Yağmurda denemedim ama kışın karlı havada, ayazda, kampta giyilir."
"Kendi bedeninize göre alabilirsiniz. Regular kesimdir. Rahat ve konforlu. İçi termalli olduğu için soğuk havalarda bacakları üşütmüyor ve yağmur geçirmiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"İhtiyacınızı tam olarak karşılayacak bir ürün."
"Amazon Germany tarafından gönderildi. Ürün çok kaliteli ve güzel. Teşekkür ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Sorunsuz geldi. Kargo ücreti (USA) yüksek olsa da markanın TC resmi sitesinde 4 kat daha pahalı."
"Rengi ve ayağımda duruşu harika. Bayıldım!"
Kullanıcılar ne diyor?
"Amazon’dan mont ve yelek sipariş verdim, ilk siparişlerimde şüphelerim vardı. İki üründe elime ulaştı, gerçekten ikisi de gayet güzel ve uygun fiyatlıydı. On günde elime ulaştı. Amazon’a teşekkür ederim."
"Beden olarak M aldım tam uyumlu oldu. İnce ama sıcak tutuyor. Daha önce de kabanını almıştım ikisi bir arada dört dörtlük. Herkese tavsiye ederim."
"Tahmini teslim tarihinden bir gün önce teslim edildi. O kadar yolculuğa rağmen kutu hasar almamıştı. Yorumlarda genel olarak 1 numara büyük alınsın denilmiş. 40 giyiyorum, 41 aldım. Büyük geldi ama iade etmeyeceğim. O kadar hafif ki koşu ayakkabısı hafifliğinde. Kar yağmur görürsem su geçirmezliğini de denerim."
"Eşimin ayakları çok üşür, bu botu gözümüze kestirmiştik ama Türkiye'de çok pahalı, Amazon sayesinde çok çok daha ucuza satın aldım, üstelik beklediğimden hızlı geldi. Bu arada çok iyi ısıtıyor, Ankaranın soğuk havasında bile çok sıcak tutuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Her zamanki gibi Amazon beni şaşırtmadı. Bence kalitesinden ödün vermeyen tek firma. Ürün yurt dışından gelmesine rağmen 10 günde elime ulaştı. Ürün resimdekinin birebir aynısı, beden olarak tam beden. Tam kış botu teşekkürler Amazon."
"Ürün orijinal kutusunda geldi. İç astar, dikişler ve amblem, orijinal olduğunu hissettiriyor. Tabanı yumuşak ve rahat bir ayakkabı. Skechers, Adidas vb markalarda 45 giyerken, bu ayakkabıda 45 büyük geldi."
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.