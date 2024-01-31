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Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.01.2024 17:54 | Son Güncelleme:
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Yağmurlu, karlı ve rüzgarlı soğuk kış günlerinde her anınızı konforla geçirmenizi sağlayacak Columbia ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. Su geçirmez ve ısı yalıtımlı montlar, botlar, polarlar, pantolonlar ve dahası uygun fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Sizin için Columbia'nın indirimdeki çok satan ürünlerini bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Rüzgarda üşümeden, yağmurda ve karda ıslanmadan hareket etmenizi sağlayan Columbia montlar, botlar kışın en çok satan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Soğuk havada dışarıda geçirdiğiniz her anı dert olmaktan çıkaran Columbia ürünleri, outdoor severler başta olmak üzere şehir hayatını deneyimleyenler için de olmazsa olmaz. Kışın en iyi korumayı sağlayan bir monta, bota ya da polara ihtiyacınız varsa Columbia indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Sizin için seçtiğimiz kullanıcılarından tam not alan indirimdeki Columbia ürünlerine gelin birlikte göz atalım.

1. Columbia Powder Lite Erkek Mont

Adsız tasarım - 2024-01-30T145211.076

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıcak tutuyor. Boyum 1.68, kilom 75 76 arası. Yani biraz göbek var. Normalde birçok şeyi M olarak giyerim. Bunu da M olarak aldım. Fakat tişörtle veya ince birşey giydiğimde biraz bol kalıyor ama içine bir şey giydiğimde güzel duruyor. Sağ sol iç taraflarında ekstra cepler var. Normal cepler, polar tarzı yumuşak ve sıcak tutuyor. Bir de İçinizde polar varsa, bende Columbia polar var, onunla çok güzel oluyor. Aldığımda dışarısı 14 dereceydi ince kazak ve polarla giydim hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rengi gayet hoş bir lacivert."

  • "Ürün çok güzeldi ama bedeni büyük geldi. İade ettim ve iademde hiçbir sorun çıkmadı. Hemen aynı ürünün küçük bedenini aldım. Teşekkürler."

  • "Ürün gayet güzel. Omni heat ısıyı gerçekten iyi koruyor. İçimde tişörtle -3 derecede üşümedim, rüzgar da hissetmedim. 184 boyunda 87 kiloyum omuz ve kol mesafesi L beden için tam geldi. Tişörtle giyince ufak bir potluk yapıyor, ön kısımda ancak kazakla giyince sorun çözülüyor. Karşılaştığım tek sorun fermuarları bu modelde olsa gerek biraz dalgalı. Dik durunca bile fark ediyor dikimdeki ufak hata. Bunun dışında bir sorunla karşılaşmadım. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. Columbia Powder Lite Mid Kadın Mont

Adsız tasarım - 2024-01-30T172916.146

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir beden büyük almakta fayda var. Mağazalara ve diğer platformlara göre gayet iyi fiyat veriyor Amazon. Ayrıca tarafıma ürün geldikten bir müddet sonra, herhalde fiyatı değiştiğinden, para iadesi de yapıldı. Helal olsun."

  • "Bugün hava çok soğuk, giyinip tecrübe edeyim izlenimlerimi yazacağım. Ürün dün geldi, vaktinden iki gün önce geldi.Teşekkür ederim. Normalden daha ince lakin sıcak tutuyor, beklentimi karşıladı. Alıcılar kilo ve bedenlerine göre alsınlar."

  • "Şık ve kalitesi yüksek güzel bir mont."
Ürünü İncele

2. Columbia Klamath Range II Yarım Fermuarlı Erkek Polar

Adsız tasarım - 2024-01-30T171658.089

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet güzel, üstünüze tam oluyor ama normal giydiğiniz bedeninizi alın. Göğüs ölçünüze göre alırsanız tam oluyor."

  • "Kaliteli bir polar. İnce olmasına rağmen çok iyi ısıtıyor."

  • "Orjinal ve gerçekten kaliteli ürün. Tavsiye ediyorum. Hızlı teslimat için ayrıca teşekkürler."
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4. Columbia Fast Trek II Jacket Kadın Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-01-30T173224.144

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aynı markanın Alpine modelini eşime almıştım. İçinde malum poları yoktu. Amazon’un inanılmaz indirimini görünce hemen o bedenini aldım. Vergi kargo dahil 1200 TL'ye bu ürün resmen bedavaydı. Teşekkürler Amazon. Bizlere kaliteli ürünleri ucuz fiyata sunduğun için."

  • "Orijinal. Ürün güzel ve kaliteli."

  • "Çok iyi. Tam beden, kaliteli ürün, hızlı kargo."
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5. Columbia Erkek Watertight II Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-30T172153.116

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kaliteli öncelikle belirtmek isterim. Boy 175 cm, 88 kg. Yorumlara göre M beden aldım. Yapılı biriyim, omuzlar ve kollar tam oldu. Yağmurluk olduğunu için biraz daha büyük olsa iyi olurdu gibi."

  • "Türkiye fiyatının 3'te birine aldım. Çok beğendim. 183 boy,102 kg. L beden tam oldu."

  • "Columbia ayakkabısı ve montundan sonra bu ürünü de alıp giymeye başladım. Hiç bir şekilde yağmur, su geçirmiyor. Rüzgara karşı da etkili. Çok hafif. Columbia ürünlerini uygun bir şekilde almamızı sağlayan Amazon'a minnettarız."
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6. Columbia Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-30T173423.224

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Numarası tam ve kısa sürede ulaştı. Çok rahat bir ayakkabı. Şiddetle tavsiye edilir."

  • "Tam numaranızı alın. Kullanışlı. Çok rahat. Yoğun kullanımda ağrı yapmıyor."

  • "Çok memnunum. Ayaklarım çok rahat ve sıcacık. Hiç su geçirmiyor ve çok sağlam görünüyor."
Ürünü İncele

7. Columbia Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-01-30T171945.078

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok iyi. Amazon Almanya, Columbia işbirliği. İsteyenler düşünmeden alsın."

  • "Çok kaliteli, kalın yumuşak kumaş. Bedeninizi alın, fiyat performans açısından çok uygun."

  • "Kışlık paltomla giymek rahat, çok hafif ve sıcak."
Ürünü İncele

8. Columbia Erkek Facet 75 Mid Outdry Hiking Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-30T174213.059

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel. Harika."

  • "Ürün mükemmel. Zamanında geldi. Rahat, konforlu."

  • "Uyumunu, stilini ve konforunu seviyorum. Kış yürüyüşleri için harika."
Ürünü İncele

9. Columbia Kadın Pouring Adventure II Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-30T174002.081

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İşlevsel, mükemmel, su geçirmez ve her şeyden önce giyilmesi çok hoş ve çok güzel."

  • "Parlak, kaliteli, hafif su geçirmez ceket."

  • "Güzel, rahat ve pratik. Yağmur yağıp yağmayacağını çok iyi bilmediğiniz o günler için, bunun en iyisi olduğunu söyleyebilirim."
Ürünü İncele

10. Columbia Erkek Passo Alto III Heat Dış Mekan Termal Pantolon

Adsız tasarım - 2024-01-30T173752.034

Kullanıcılar ne diyor?

  • "On numara. Gayet sıcak tutuyor, rahat, bedeni tam ayarında. Yağmurda denemedim ama kışın karlı havada, ayazda, kampta giyilir."

  • "Kendi bedeninize göre alabilirsiniz. Regular kesimdir. Rahat ve konforlu. İçi termalli olduğu için soğuk havalarda bacakları üşütmüyor ve yağmur geçirmiyor."

  • "Outdoor için vazgeçilmez bir pantolon."
Ürünü İncele

11. Columbia Erkek Pouring Adventure II Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-30T172451.030

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İhtiyacınızı tam olarak karşılayacak bir ürün."

  • "Amazon Germany tarafından gönderildi. Ürün çok kaliteli ve güzel. Teşekkür ederim."

  • "167 boy, 74 kilo icin S beden aldım. M almadım, çünkü yurt dışı geniş ebat çalışıyorlar ama kolları uzun. M alsaydım daha bol olabilirdi ama kolları da daha uzun olurdu. S-M arası da olmadığından S iyidir. Kilo yoksa tam oturur."
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12. Columbia Newton Ridge Bc Yürüyüş Botu Kadın

Adsız tasarım - 2024-01-30T174407.261

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sorunsuz geldi. Kargo ücreti (USA) yüksek olsa da markanın TC resmi sitesinde 4 kat daha pahalı."

  • "Rengi ve ayağımda duruşu harika. Bayıldım!"

  • "Belirtilenden daha hızlı ve sorunsuz bir kargolamayla geldi. Kendi numaramı almıştım, tam oldu. Çok teşekkürler."
Ürünü İncele

13. Columbia Erkek Yelek

Adsız tasarım - 2024-01-30T172730.088

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon’dan mont ve yelek sipariş verdim, ilk siparişlerimde şüphelerim vardı. İki üründe elime ulaştı, gerçekten ikisi de gayet güzel ve uygun fiyatlıydı. On günde elime ulaştı. Amazon’a teşekkür ederim."

  • "Beden olarak M aldım tam uyumlu oldu. İnce ama sıcak tutuyor. Daha önce de kabanını almıştım ikisi bir arada dört dörtlük. Herkese tavsiye ederim."

  • "Ben beğendim, fiyatı makul."
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14. Columbia Minx Shorty III Kadın Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-30T174950.062

  • "Tahmini teslim tarihinden bir gün önce teslim edildi. O kadar yolculuğa rağmen kutu hasar almamıştı. Yorumlarda genel olarak 1 numara büyük alınsın denilmiş. 40 giyiyorum, 41 aldım. Büyük geldi ama iade etmeyeceğim. O kadar hafif ki koşu ayakkabısı hafifliğinde. Kar yağmur görürsem su geçirmezliğini de denerim."

  • "Eşimin ayakları çok üşür, bu botu gözümüze kestirmiştik ama Türkiye'de çok pahalı, Amazon sayesinde çok çok daha ucuza satın aldım, üstelik beklediğimden hızlı geldi. Bu arada çok iyi ısıtıyor, Ankaranın soğuk havasında bile çok sıcak tutuyor."

  • "Amazon'dan almanın güvenilirliği ve rahatlığıyla sipariş verdim tahmin edilenden 1 hafta önce elime ulaştı. Teşekkürler Amazon."
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15. Columbia Erkek Newton Ridge Plus II Su Geçirmez Deri ve Süet Yürüyüş Botu

Adsız tasarım - 2024-01-30T174906.150

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her zamanki gibi Amazon beni şaşırtmadı. Bence kalitesinden ödün vermeyen tek firma. Ürün yurt dışından gelmesine rağmen 10 günde elime ulaştı. Ürün resimdekinin birebir aynısı, beden olarak tam beden. Tam kış botu teşekkürler Amazon."

  • "Ürün orijinal kutusunda geldi. İç astar, dikişler ve amblem, orijinal olduğunu hissettiriyor. Tabanı yumuşak ve rahat bir ayakkabı. Skechers, Adidas vb markalarda 45 giyerken, bu ayakkabıda 45 büyük geldi."

  • "Daha önce kendim için aldım zaten çok memnundum, hazır indirime girdi, arkadaşım için de aldım. Ürün 8-10 gün gibi sürede tarafımıza sorunsuz ulaştı . Almak istiyorsanız hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz."
Ürünü İncele

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