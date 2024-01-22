Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Hayatın yoğunluğu içinde kimi zamanlar kendi dünyamıza çekilmek ve gerçek bir ses deneyimi yaşamak hepimizin ihtiyaçlarından biri. Bu nedenle kaliteli bir kablosuz kulaklığa sahip olmak müzik, podcast ve diğer ses içeriklerini en iyi şekilde deneyimlememize imkan tanır. İleri düzey aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde çevredeki gürültüleri yok eden kulaklıklar, kişiye özel bir müzik deneyimi sunar. Bose QuietComfort Earbuds II de tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış yüksek teknoloji ürünü bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Yepyeni bir deneyim arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu cihaz ile kendi dünyanızı keşfe çıkmaya ne dersiniz? Kısa süreliğine indirimde olan kulaklığı sizin için inceledik, gelin keşfedelim.

Kullanıcılarından tam not alıyor: Bose QuietComfort Earbuds II, Gece Yarısı Mavisi

Aktif Gürültü Engelleme: Bose'un sektör lideri aktif gürültü engelleme teknolojisi ile etraftaki sesleri önemli ölçüde azaltır ve sizi dikkatinizi dağıtan gürültülerden izole eder.

Pasif İzolasyon: Kulak içine yerleştirilen özel tasarımlı kulak uçları, dışarıdaki gürültüleri doğal olarak engeller ve daha net bir ses deneyimi sunar.

Şeffaf Mod: Aktif gürültü engellemesi devre dışı bırakılarak çevredeki sesleri duymanızı sağlar, böylece dış dünyayla etkileşimde bulunabilirsiniz.

İleri Düzey Ses Performansı: Yüksek çözünürlüklü ses sunan Bose ses teknolojisi ile temiz, derin ve etkileyici ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Uzun Pil Ömrü: Tam şarjla 6 saate kadar oynatma süresi sunan kulaklıklar, taşıma kutusuyla birlikte kullanıldığında toplamda 18 saate kadar oynatma süresi sunar.

İntuitif Kontroller: Kulaklık üzerindeki dokunmatik kontroller sayesinde müzik çalma, duraklatma, parça atlama, çağrıları cevaplama ve sanal ses asistanına erişim kolaydır.

IPX4 Suya Dayanıklılık: Ter ve hafif yağmurlara karşı dayanıklı olan kulaklıklar, spor ve egzersiz sırasında rahatlıkla kullanılabilir.

Ergonomik tasarım: Tüm gün rahatlıkla kullanabileceğiniz ergonomik tasarım ve farklı boyutlardaki kulak uçlarıyla mükemmel bir uyum sağlar.

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.1 teknolojisiyle hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sunar, ayrıca birden fazla cihaz eşleştirme özelliği sayesinde farklı cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Uygulama Desteği: Bose Music uygulaması ile kulaklıklarınızı özelleştirebilir, ses ayarlarını yapabilir ve güncellemeleri alabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün hızlı geldi. Ses kalitesi çok çok iyi."

"Mükemmel ötesi."

"Amazon olmasa bu indirimli fiyatla bile bulamazdım. Teşekkürler. P.S: Kulağınıza göre kulak pedini tam bulduğunuzda hem ses kalitesi hem de kulaktaki duruşu sağlamlaşıyor ve evet kutudan çıkıyor."

Bu içerik 22 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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