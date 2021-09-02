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Benzema'dan Mbappe açıklaması: Real Madridli olacak

02.09.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karim Benzema, Real Madrid'i transferi gündemde olan Kylian Mbappe ile ilgili açıklama yaptı.

Benzema'dan Mbappe açıklaması: Real Madridli olacak

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

RTL'ye konuşan Benzema, "Elbette Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de istiyorum. Bu olacak! Er ya da geç Mbappe Real Madridli olacak." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yıldızı, "Mbappe ile çok iyi anlaşıyoruz. İletişimim çok iyi. Bir an önce benimle birlikte Real Madrid formasını giysin istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Real Madrid, Kylian Mbappe için PSG'ye 220 milyon euroluk bir teklif yapmış ancak Fransız kulübü bu teklifi geri çevirmişti. Mbappe'nin PSG ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.


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