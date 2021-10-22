SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Benzema'ya kötü haber! 5 yıl hapsi isteniyor.

Benzema'ya kötü haber! 5 yıl hapsi isteniyor.

22.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

R.Madrid'in yıldızı Benzema, Valbuena'ya kaset şantajı yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada duruşmaya katılmadı. Valbuena, mahkemede Benzema ile yüzleşmeyi bekliyordu ama yıldız futbolcu gelmedi. Benzema'nın duruşmaya katılmaması aleyhine işledi. 5 yıl hapsi isteniyor.

Benzema'ya kötü haber! 5 yıl hapsi isteniyor.
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena'ya şantaj yapıldığı suçlamasıyla başlayan duruşmaya Karim Benzema katılmadı. Versailles Ceza Mahkemesi, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin euro para cezası istedi.

4 KİŞİYE HAPİS İSTEMİ

Aynı davada yargılanan 4 kişiden olayın kilit ismi olarak kabul edilen Mustafa Zouaoui için 4 yıl hapis ve 15 bin avro para cezası, Valbuena'nın telefonunda videoyu alan Axel Angot için 18 ay hapis ve 15 bin avro para cezası, şantajda aracı olan Younes Houass ve Karim Zenati için 18'er ay hapis ve 5'er bin avro para cezası talep edildi.

5 YIL ALABİLİR

L'Equipe'in haberine göre; gerçekleşen davada Benzema suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis ve 75 bin avro para cezası istemiyle karşı karşıya kalabilir.

VALBUENA GELDİ

spor-valbuena-ya-kaset-santaji-davasinda-benzema-14478612_9750_amp

Duruşmaya Mathieu Valbuena katıldı, Karim benzema gelmedi. Fransız basınında Benzema'nın duruşmamaya katılmamasının daha ağır sonuçlar doğurabileceği yazıldı. Valbuena, "Benzema'nın gelmesi bekledim" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Tarihe geçen maç! Barcelona'da bir ilk...Tarihe geçen maç! Barcelona'da bir ilk...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Şok açıklama! "UEFA kupasını kazanacağımızı mı düşünüyor?"

Şok açıklama! "UEFA kupasını kazanacağımızı mı düşünüyor?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.