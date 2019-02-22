Beraber tüketildiğinde öksürüğü şıp diye kesen ikililer

Bu ikililere mutfağınızda yer açın! Geçmek bilmeyen öksürüğe ve boğaz ağrısına yakalandıysanız size şifa olmaya geldiler...

Limon suyu ve taze zencefil

C vitamini ve antioksidan deposu olan limon, mukoza zarlarının nemli kalmasına yardımcı olur. Hele bir de zencefille kullanılırsa tam bir ilaç formunu alır. Zencefilin vücut ısısı artırıcı etkisi vardır ve kuru öksürük için son derece etkilidir. Bunun için;

Taze zencefili rendeleyin ve rendelenen kısmının suyunu sıkıp , 1/2 adet limonun suyuyla karıştırın. Günde 2 defa bu karışımdan için. Tadı biraz acı olsa da öksürüğe ve vücut kırgınlığına hızlı bir çözüm olacaktır.

Ayva ve limon

Ayva ve limon ikilisi boğaz enfeksiyonları için bir diğer alternatif. Ayvayı dilimleyin ve üzerine limon sıkıp tüketin. Bunun için günde yarım ayva yemeniz gerekir.

Zencefil ve bal

Bu ikili bir araya gelince tam bir kahraman oluyor! Soğuk algınlığının olumsuz etkilerini üzerinizden atmaya yarayan zencefil ve bal; enerji verecek, vücuttaki mikroplarla savaşıp sizi bir an önce sağlığınıza kavuşturacak. Bunun için;

Bir parça zencefili rendeleyip, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Günde 3 defa şurup niyetine bu karışımı tüketin. Şimdiden geçmişler olsun!