Beraber tüketildiğinde öksürüğü şıp diye kesen ikililer

Bu ikililere mutfağınızda yer açın! Geçmek bilmeyen öksürüğe ve boğaz ağrısına yakalandıysanız size şifa olmaya geldiler...
C vitamini ve antioksidan deposu olan limon, mukoza zarlarının nemli kalmasına yardımcı olur. Hele bir de zencefille kullanılırsa tam bir ilaç formunu alır. Zencefilin vücut ısısı artırıcı etkisi vardır ve kuru öksürük için son derece etkilidir. Bunun için;
Taze zencefili rendeleyin ve rendelenen kısmının suyunu sıkıp , 1/2 adet limonun suyuyla karıştırın. Günde 2 defa bu karışımdan için. Tadı biraz acı olsa da öksürüğe ve vücut kırgınlığına hızlı bir çözüm olacaktır.
Ayva ve limon ikilisi boğaz enfeksiyonları için bir diğer alternatif. Ayvayı dilimleyin ve üzerine limon sıkıp tüketin. Bunun için günde yarım ayva yemeniz gerekir.
Bu ikili bir araya gelince tam bir kahraman oluyor! Soğuk algınlığının olumsuz etkilerini üzerinizden atmaya yarayan zencefil ve bal; enerji verecek, vücuttaki mikroplarla savaşıp sizi bir an önce sağlığınıza kavuşturacak. Bunun için;
Bir parça zencefili rendeleyip, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Günde 3 defa şurup niyetine bu karışımı tüketin. Şimdiden geçmişler olsun!
Bir türlü geçmek bilmeyen ve sonunda bronşite dönen öksürüğü bir çırpıda kesiyoruz hem de kimyasal kullanmadan kendi mutfağımızdaki sihirli karışımla! Bunun için;
Siyah turbun içini oymaya başlayın ancak oyma aşamasnda dibini delmemeye dikkat edin. Turbun içine bir yemek kaşığı bal koyun. Ballı turbu bir bardağın üzerine yerleştirin ve 24 saat boyunca bekletin. Haftada 2 kez sabahları aç karnına ballı turp suyunu içebilirsiniz. Bu karışımdan hamile ya da emziren kadınlar yararlanamaz. Ayrıca 2 yaşın altındaki çocuklara da vermek sakıncalıdır. Bu karışım her ne kadar doğal olsa da kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.
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