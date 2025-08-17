SPOR

Beraberlik sonrası çok kızdı! Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Süper Lig'de heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken iki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Sarı-Lacivertliler'in uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Mourinho'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Birçok kırmızı kartın çıktığı mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Sarı-Lacivertliler, ilk maçının ertelenmesi nedeniyle lige 1 puanlı bir başlangıç yaparken alınan bu sonuç tepkilere neden oldu.

MOURINHO İSYANI!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken Teknik Direktör Jose Mourinho'ya adeta isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, Jose Mourinho'nun oyuna yaptığı hamleleri eleştirdi.

"BU KADAR MI ZOR?"

"Göztepe 10 kişi kalınca Yusuf ve Fred'i çıkaracaksın! Öne 2 çizgi kanat oyuncusu alıp 4-2-4'e dönüp çizgilere inip keseceksin santrforlara! Bunu yapmak bu kadar mı zor? Oğuz'u sağ öne! İrfan Can'ı sol öne koyup! Orta sahada 2 kişi yeterli!! Ki! Kapanan takımı kenarlara inip açacaksın"

