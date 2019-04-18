Mart ayının 8’inde Müslüman alemi, mübarek üç aylar içerisine girdi. 8 Mart Cuma günü Recep ayının ilk günü yaşanırken içinde bulunduğumuz Nisan ayında ise, Hicri Takvim’e göre Şaban ayı yaşanıyor. Şaban ayına girilmesiyle birlikte müminler Berat Kandili’nin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı.

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Berat Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2019 Dini Günler Takvimi’ne göre Berat Kandili 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Hicri takvimde Şaban ayının 14’üne tekabül eden bu gün, İslam aleminde Berat Kandili olarak kutlanıyor.

Dini Günler Takvimi’ne göre 6 Mayıs Pazartesi günü mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 26’sı, Miladi takvime göre 31 Mayıs Cuma günü ise Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

Ramazan ayının son günü 3 Haziran’da yaşanacak ve bayramın arefesi olacak. Şevval ayının 1,2 ve 3. günlerinde ise İslam alemi Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.