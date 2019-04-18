Berat Kandili ne zaman?

Mart ayının 8’inde Müslüman alemi, mübarek üç aylar içerisine girdi. 8 Mart Cuma günü Recep ayının ilk günü yaşanırken içinde bulunduğumuz Nisan ayında ise, Hicri Takvim’e göre Şaban ayı yaşanıyor. Şaban ayına girilmesiyle birlikte müminler Berat Kandili’nin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı.
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Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2019 Dini Günler Takvimi’ne göre Berat Kandili 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Hicri takvimde Şaban ayının 14’üne tekabül eden bu gün, İslam aleminde Berat Kandili olarak kutlanıyor.
Dini Günler Takvimi’ne göre 6 Mayıs Pazartesi günü mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 26’sı, Miladi takvime göre 31 Mayıs Cuma günü ise Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.
Ramazan ayının son günü 3 Haziran’da yaşanacak ve bayramın arefesi olacak. Şevval ayının 1,2 ve 3. günlerinde ise İslam alemi Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.
2019 Kurban Bayramı Ne Zaman?
Hicri tarihlere göre Zilhicce ayının 9’u bayram arefesi olarak gösterilirken 10, 11, 12 ve 13. Günleri Kurban Bayramı olarak İslam dünyasını şenlendirecek. Zilhicce ayının bu günleri, Miladi takvime göre Ağustos ayının 10’unda başlayacak ve 14’ünde sona erecek. 31 Ağusots ise yeni Hicri yılın ilk günü.
2019 Aşure Günü
Muharrem ayının 10. günü, Miladi takvime göre 9 Eylül, Aşure günüdür. Aşure gününden iki ay sonra, 8 Kasım ise Mevlit Kandili olarak idrak edilecektir.
Berat gecesi, Kuran-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan toplu olarak indirildiği gecedir. Kelime anlamı itibarıyla “berat”, kurtulmak, aklanmak, beraat etmek manalarına gelir. Berat gecesi, müminlerin günahlarının bağışlanıp bu yükten arınacakları umulduğu için bu geceye bu isim verilmiştir. Duhan suresinde “Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” (Diyanet İşleri Meali) buyurulmaktadır. Burada kast edilen mübarek geceler Berat ve Kadir geceleridir. Berat gecesinde toplu olarak indirilen Kuran-ı Kerim, ilk kez Kadir Gecesi’ne parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenledir ki, iki gece de İslam aleminde mübarek olarak kabul edilir ve bu gece edilen duaların kabul olacağı umulur.
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