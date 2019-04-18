Mynet Trend

Berat Kandili ne zaman?

kutay.kaya kutay.kaya
YAŞAM  | 18.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

Miladi takvime göre 8 Mart tarihinde mübarek üç aylara girildi. Üç ayların başlamasından bir gün önce ise Regaip Kandili müminler tarafından idrak edildi. Hicri takvime göre Şaban ayı içerisinde bulunduğumuz bugünlerde Müslümanlar, Berat Kandili’nin ne zaman olduğunu ve diğer dini günleri merak ediyor.

Berat Kandili ne zaman?

Mart ayının 8’inde Müslüman alemi, mübarek üç aylar içerisine girdi. 8 Mart Cuma günü Recep ayının ilk günü yaşanırken içinde bulunduğumuz Nisan ayında ise, Hicri Takvim’e göre Şaban ayı yaşanıyor. Şaban ayına girilmesiyle birlikte müminler Berat Kandili’nin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı.

Berat Kandili’nde nasıl ibadet edilmeli? Berat Kandili’nde okunacak dualar hangileri? Bilgi edinmek için TIKLAYINIZ!

Berat Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2019 Dini Günler Takvimi’ne göre Berat Kandili 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Hicri takvimde Şaban ayının 14’üne tekabül eden bu gün, İslam aleminde Berat Kandili olarak kutlanıyor.

Dini Günler Takvimi’ne göre 6 Mayıs Pazartesi günü mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 26’sı, Miladi takvime göre 31 Mayıs Cuma günü ise Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

Ramazan ayının son günü 3 Haziran’da yaşanacak ve bayramın arefesi olacak. Şevval ayının 1,2 ve 3. günlerinde ise İslam alemi Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.

2019 Kurban Bayramı Ne Zaman?
Hicri tarihlere göre Zilhicce ayının 9’u bayram arefesi olarak gösterilirken 10, 11, 12 ve 13. Günleri Kurban Bayramı olarak İslam dünyasını şenlendirecek. Zilhicce ayının bu günleri, Miladi takvime göre Ağustos ayının 10’unda başlayacak ve 14’ünde sona erecek. 31 Ağusots ise yeni Hicri yılın ilk günü.

2019 Aşure Günü
Muharrem ayının 10. günü, Miladi takvime göre 9 Eylül, Aşure günüdür. Aşure gününden iki ay sonra, 8 Kasım ise Mevlit Kandili olarak idrak edilecektir.

Berat Kandili’nin Önemi

Berat gecesi, Kuran-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan toplu olarak indirildiği gecedir. Kelime anlamı itibarıyla “berat”, kurtulmak, aklanmak, beraat etmek manalarına gelir. Berat gecesi, müminlerin günahlarının bağışlanıp bu yükten arınacakları umulduğu için bu geceye bu isim verilmiştir. Duhan suresinde “Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” (Diyanet İşleri Meali) buyurulmaktadır. Burada kast edilen mübarek geceler Berat ve Kadir geceleridir. Berat gecesinde toplu olarak indirilen Kuran-ı Kerim, ilk kez Kadir Gecesi’ne parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenledir ki, iki gece de İslam aleminde mübarek olarak kabul edilir ve bu gece edilen duaların kabul olacağı umulur.

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Ramazan hangi gün başlıyor?Ramazan hangi gün başlıyor?
Rüyada fil görmek ne anlama gelir?Rüyada fil görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berat kandili diyanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Büyük ikramiye...

Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Büyük ikramiye...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berat Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur? Kandil orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu nasıl tutulur?

Berat Kandili mesajları 2019 ve Cuma mesajları (Resimli, yazılı)

Berat kandili için en güzel mesajlar

2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç tarihi ile Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Ramazan hangi gün başlıyor?

Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada fil görmek ne anlama gelir?

Başarı sözleri: Motivasyon veren, sınava hazırlayan, kısa veya sert sözler

Başarıya dair en ünlü sözler!

Meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı!

Meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.