Berat Özdemir, BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor’un genç futbolcusu Berat Özdemir, sakatlığı sebebiyle BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, futbolcunun Alanyaspor maçında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluştuğunu belirterek, "Berat Özdemir’in Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluştu. Hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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