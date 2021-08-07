Berdan Mardini’den boşanmadan yasak aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler’e eski aşkı Gökhan Göz’den çok sert sözler

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in Mardini ile boşanma aşamasında olduğu sırada Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz ile ilişki yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yelliler, Göz'ün evli olduğundan haberi olmadığını belirtirken, konuyla ilgili ilk kez tepki veren Berdan Mardini, "Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir" diye yazdı.

SON KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Fatoş Yelliler skandal olayın ardından ikinci kez açıklama yaptı. Bir video çeken Yelliler, kendisi nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını belirttiği Gökhan Göz'den özür diledi. Yelliler, "Bu açıklamayı yapmak durumundaydım. Bir boşanma arifesindeyken tanıştık ve kendisinin (Gökhan Göz) bundan haberi yoktu. Kendisi bu sebeple ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Bunlara ben sebep olduğum için çok üzgünüm. Kendisi ve ailesinden özür diliyorum. Bu süreçte ailemin yanında Fransa'ya dönmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Konuyla ilgili son kez konuştuğunu belirten Yelliler'e Gökhan Göz'den çok sert tepki geldi. Göz, Yelliler'in özür talebini kabul etti. Yelliler hakkında sert konuşan Göz, "Kabul etmiyorum. Fatoş Yelliler'in destekleyen her kadın onun gibi mezhepsizdir" açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere Gökhan Göz, TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyordu. Hatta çiftin ilişkileri, evlilikten dönmüştü.



