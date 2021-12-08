Berdan Mardini'den Özcan Deniz açıklaması

Boşanma haberleriyle gündem olan ve çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü. Mardini'yi bu halde gören takipçileri şoke oldu. Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu. Mardini, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, saçlarına ak düşmüş haliyle Özcan Deniz'e benzetildi. Özcan Deniz'e benzetilen Mardini, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Mardini, şunları söyledi: "Ünlü olduğum ilk yıllardan itibaren Özcan Deniz'e benziyorsun yorumları yapılıyor. Olabilir, insan insana benzeyebilir. O da benim hemşehrim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Hiçbir zaman benzetildiğim bir adamın taklidi olmak istemedim. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştiriye açığım ama hakarete dönmediği sürece.



"SAÇIMI BOYATMAYACAĞIM"

Artık saçlarımı boyatmayacağım. Ceket ve imaj olayına gelince; ben böyle imaj zaten yapmam. Akşam sahneye çıkacaktım, üstümde bir şey yoktu ve ne giyeceğimi denemek için ceketi üstüme giydim. ‘Atlet giymeden nasıl duruyor bir resim çekeyim’ dedim. Hoşuma gidince de paylaşmak isterim. Yoksa böyle bir imaj mı olur? Çıplak ceketle mi dolaşacağız.”

