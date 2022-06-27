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  4. Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler'i yerden yere vurdu! "Otel odasında başka adamlarla..." suçlamasına Fatoş Yelliler'den yanıt

Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler'i yerden yere vurdu! "Otel odasında başka adamlarla..." suçlamasına Fatoş Yelliler'den yanıt

27.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Fatoş Yelliler, son dönemde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Berdan Mardini eski karısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla şoke etti. Mardini iddiasında eski karısı tarafından defalarca kez aldatıldığını söyleyerek Fatoş Yelliler'in otel odalarında başka adamlarla olduğunu sözlerine ekledi. Fatoş Yelliler sosyal medyadan ateş püskürdü! İşte olay açıklamanın detayları...

Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler'i yerden yere vurdu! "Otel odasında başka adamlarla..." suçlamasına Fatoş Yelliler'den yanıt

Türkücü Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi olan Fatoş Yelliler hakkında şoke eden sözler söyledi.Geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler tarafından defalarca kez aldatıldığını iddia eden Berdan Mardini eski karısını yerden yere vurdu.

"OTELDE ÇOCUKLARI BIRAKIP YAN ODADA..."

Çocuklarının annelerini görmek istemediğini söyleyen Berdan Mardini, Sabah'tan Tuba Kılçık'a yaptığı açıklamada "'Çocuklarımla tatile gidiyorum' diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış" dedi.

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"9 YIL ALDATILMIŞIM"

Berdan Mardini aldatıldığını ise şu sözlerle anlattı:

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"Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla. Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım."

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FATOŞ YELLİLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Fatoş Yelliler eski kocasının açıklamalarına sosyal medyadan ateş püskürdü!

Fatoş Yelliler açıklamasında "Ben bile senin sırtından prim yapmazken senin benim gibi ünü olmayan bir kadının sırtından prim yapmaya çalışıyor olman gerçekten acınacak durumdasın.
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Çocuklar travma yaşıyor doğru, 8 yaşında bir kız çocuğuna annesini aramak istediğinde senin annen o... teki dersen çocuk tabi travma yaşar."

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
berdan mardini şu ifadeler senin ise inan hiç yakıştıramadım. aldatmış diyorsunuz. boşandınız. o zaman gündem olmak için bunlara gerek yok. şu bilgilerin insanlara faydası da yok.
Ista bu yelli değil yollu çıkmış sen en acilinden bir dna yaptır
zımpara lazım mı zimpara

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