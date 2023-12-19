Berdan Mardini gül desenli takımıyla sosyal medyayı salladı! Eleştirilere bakın nasıl cevap verdi

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve farklı tarzıyla adından söz ettiren

ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak ticarete atışmış ve gül suyu ve yağıyla kozmetik işine girmişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini son olarak markasının fotoğraf çekiminden karelerini takipçileriyle paylaştı.

Gül desenle takımıyla poz veren ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Berdan Mardini'ye; 'Görmez olaydım', 'Hiç olmuş mu?', 'Bozmuş iyice', 'Para verseler giymem' gibi eleştirel yorumlar yapıldı. Ünlü türkücü ise kendisine yapılan eleştirilere kayıtsız kalamadı.

Berdan Mardini sosyal medyadaki eleştirilerin ardından beyaz gömlek ve siyah takım elbisesiyle pozlarını yayınladı. Mardini o karelerine ise; 'İlla da bunlar mı? Ne diyeyim ki?' notunu düştü.







