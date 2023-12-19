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  4. Berdan Mardini gül desenli takımıyla sosyal medyayı salladı! Eleştirilere bakın nasıl cevap verdi

Berdan Mardini gül desenli takımıyla sosyal medyayı salladı! Eleştirilere bakın nasıl cevap verdi

19.12.2023 15:12 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı ve farklı giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü türkücü Berdan Mardini ticarete atılmış ve köyüne fabrika kurmuştu. Gül suyu ve yağıyla kozmetik işine giren Mardini gül desenli takımıyla poz verdi. Ünlü ismin son pozları sosyal medyanın diline düşünce Berdan Mardini'den yanıt gecikmedi.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve farklı tarzıyla adından söz ettiren
ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak ticarete atışmış ve gül suyu ve yağıyla kozmetik işine girmişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini son olarak markasının fotoğraf çekiminden karelerini takipçileriyle paylaştı.

Berdan Mardini

Gül desenle takımıyla poz veren ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Berdan Mardini'ye; 'Görmez olaydım', 'Hiç olmuş mu?', 'Bozmuş iyice', 'Para verseler giymem' gibi eleştirel yorumlar yapıldı. Ünlü türkücü ise kendisine yapılan eleştirilere kayıtsız kalamadı.

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Berdan Mardini sosyal medyadaki eleştirilerin ardından beyaz gömlek ve siyah takım elbisesiyle pozlarını yayınladı. Mardini o karelerine ise; 'İlla da bunlar mı? Ne diyeyim ki?' notunu düştü.

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Berdan Mardini sosyal medya
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