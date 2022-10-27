Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürünce... "Burnunun lezzetini kattı"

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini ihanet sebebiyle noktalayan Berdan Mardini, kendini işine ve çocuklarına adadı. Son olarak evinin kapılarını 2. Sayfa'ya açan türkücünün annesiyle içli köfte yaptığı anlar olay oldu.

Berdan Mardini içli köfte yaparken ellerini burnuna götürünce olanlar oldu. O anları gören sosyal medya takipçileri "Köfte yaparken itinayla burun karıştırılır", "Burnunun lezzetini kattı", "Hijyen sıfır", "Burnuyla oynayıp köfte yaptı" yorumlarında bulundu.

Berdan Mardini ise gelen yorumlara "Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum çok teşekkürler Türkiye" dedi.



