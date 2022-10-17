Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler süper minili poz verdi! Frikiğini böyle sansürledi

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler boşanma döneminden beri gündemde. Mardini'yi aldatıp başka bir adamla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler bir dönem de Gökhan Göz ile birlikte olmuştu.

Olaylı ilişkisinden sonra sosyal medyada daha da popüler olan Berdan Mardini eski eşi, süper minisiyle gece pozu verdi.

Turuncu elbisesiyle pozunu paylaşan Yelliler frikik verme ihtimalini düşünmüş olacaktı o bölgeye emoji yerleştirdi. Ünlü isim daha önce de dekoltesini bu yöntemle sansürlemişti.



