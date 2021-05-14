Berdan Mardini kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Berdan Mardini biyografisi...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 15 Mayıs konuğu olan Berdan Mardini'nin hayatı merak konusu oldu. Müzikal çalışmalarının yanı sıra bir dönem TRT 6 kanalında program da yapmış olan Berdan Mardini 90'lı senelerin sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık da yapmıştır. Peki Berdan Mardini kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

42 yaşında olan ve 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiş olan Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması sebebiyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinli olan Mardini, Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam etmiştir. Berdan Mardini, o senelerde tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilenmiş ve ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile beraber İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürmüştür. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açmış olduğu tekstil atölyesinde çalışmıştır. Burada 2 sene boyunca çeşitli pozisyonlarda çalışmasının sonrasında bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına da adım atmış oldu.