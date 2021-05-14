Berdan Mardini kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Berdan Mardini biyografisi...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 15 Mayıs konuğu olan Berdan Mardini'nin hayatı merak konusu oldu. Müzikal çalışmalarının yanı sıra bir dönem TRT 6 kanalında program da yapmış olan Berdan Mardini 90'lı senelerin sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık da yapmıştır. Peki Berdan Mardini kimdir, nereli ve kaç yaşında?
42 yaşında olan ve 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiş olan Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması sebebiyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinli olan Mardini, Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam etmiştir. Berdan Mardini, o senelerde tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilenmiş ve ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile beraber İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürmüştür. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açmış olduğu tekstil atölyesinde çalışmıştır. Burada 2 sene boyunca çeşitli pozisyonlarda çalışmasının sonrasında bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına da adım atmış oldu.
90'lı senelerin sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş fakat başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 senesinde çıkarmış fakat teknik problemler sebebiyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 senesinde çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkarmış ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" isimli şarkısı olmuştur. 2010 senesinde Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanında bir dönem TRT 6 kanalında program da yapmıştır.
2016 Kimim Ben
2013 Dur Bari
2011 Çek Tetiği
2006 Annem Kızıyor
2008 Hazır mısın?
2002 Aman Aman
2004 Türküler
2005 Senden Çocuğum Olsun
2004 Sen Var Ya Sen
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