Berdan Mardini sünnet şölenine gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi! "Kurban derisi değil..."

Selen Görgüzel geçen yıl sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklamış, “Sünnet derisinden elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor” demişti. Görgüzel daha sonra vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Tarzıyla adından söz ettiren Berdan Mardini de Selen Görgüzel'e özendi. Bahçelievler’deki sünnet şöleninde sahne alan Mardini, belediye başkanından bir ricada bulundu.

"SÜNNET DERİSİ İSTİYORUM"

Mardini, “Başkanım seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim” dedi.

Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen ‘Alloblast Kök Hücre’yle gençleşildiğini açıkladı.

Sosyal medyanın diline düşen Berdan Mardini'ye "Bir sen eksiktin", "Allah akıl versin", "E genç sevgiliye anca beğendirir", "Ya bu ne" yorumları yağdı.