Berdan Mardini yeni yatırımını açıkladı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."

Survivor şartlarına 15 gün dayanabilen Berdan Mardini İstanbul'a dönüp işlerine odaklandı. Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu.

Bir açılışta görüntülenen Mardini lüks tüketimden vazgeçtiğini belirtti.

Yeni bir yatırıma odaklanan türkücü 'Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım" dedi.

Türkücü ayrıca "Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" yorumunda bulundu.



