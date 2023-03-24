Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi! Dudak dudağı anlarını paylaştı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Babası kadar adından söz ettiren Yasmin Erbil ve sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz aşka geldi.

Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı. Birlikte tatile giden çift tatilden keyifli anlarını da paylaştı.

Yasmin Erbil sevgilisinin kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları da paylaştı. Romantik anlar sosyal medyada beğeni topladı.



