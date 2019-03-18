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Bereket tanesi çörek otunu balla karıştırdığınızda...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otunu tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat da pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanmış, özellikle karaciğer güçlendirmek için çörek otundan faydalanmıştır. Doğanın bize armağan olarak sunduğu çörek otunu bir de doğal bal ile tükettiğinizde ortaya çıkan mucizevi etkilerden fayda sağlayabilirsiniz.

Bereket tanesi çörek otunu balla karıştırdığınızda...

Çörek otu ve bal, tek başına kullanıldığında da faydaları saymakla bitmiyor. Alternatif tıbbın iki önemli kaynağı olan doğal malzemeler, neredeyse ölüm hariç her derde deva! Özellikle çörek otu, yüzyıllar boyunca önemli kişiler tarafından kullanılmıştır; Ibn-i Sina çörek otunun yorgunluğa iyi geldiğini ve metabolizmayı hızlandırdığından bahsetmiştir.

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Ölüm dışında her derde deva olarak anılan bu güzide ot, doğal bal ile kullanıldığında birçok derde derman olacak. İşte o faydaları;

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Antibiyotik özelliği bulunan bal ile karıştırıldığında gribe karşı koruma sağlar, vücut direncini artırır.
Özellikle kadınlarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.
Yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.
Cinsel hayata karşı olumlu katkı sağlar.
Düzenli olarak tüketildiğinde stresi ortadan kaldırır.
Vücut ağrılarıyla savaşır.


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Anahtar Kelimeler:
çörek otu çörek otu ve bal

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