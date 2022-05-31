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  4. Beren Güney bir ameliyat daha oldu! Cinsiyet geçiş operasyonu sonrası belden aşağısını paylaştı

Beren Güney bir ameliyat daha oldu! Cinsiyet geçiş operasyonu sonrası belden aşağısını paylaştı

31.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 533 bin takipçisi olan bsosyal medya fenomeni Beren Güney daha önce cinsiyet geçiş operasyonu geçirmişti. 30'a yakın ameliyat geçiren ve estetiklerle bambaşka biri olan Beren Güney yeniden ameliyat olarak belden aşağısını paylaştı.

Beren Güney bir ameliyat daha oldu! Cinsiyet geçiş operasyonu sonrası belden aşağısını paylaştı

Cinsiyet geçiş sürecini ve yaptırdığı operasyonları saklamayan sosyal medya fenomeni Beren Güney son haliyle gündem olmuştu. Daha önce Kerem Tunçeri'nin kendisine gönderdiğini iddia ettiği DM'leri ifşa eden Güney, değişimi için 500 bin TL harcadığını açıkladı.

Beren Güney 30'a yakın ameliyat sonrası yeniden bir ameliyat olduğunu duyurdu.

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Sosyal medya fenomeni bacak ve popo bölgesinde toplanan dolguların alınacağını söyleyerek dua istedi.

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Beren Güney ameliyattan bir hafta sonra ise belden aşağısını paylaşarak "Evde böyle geziyorum drenler kolumda. Merak etmeyin moralim yüksek. İçeride kalan tüm enfeksiyon kalıntıları da drenler sayesinde hızlıca temizleniyor" dedi.

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