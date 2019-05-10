Beren Saat eski aşkının fotoğrafını paylaştı

Kenan Doğulu ile sık sık ayrılacakları yönünde çıkan iddialarla gündeme gelen Beren Saat, trafik kazasında kaybettiği ve unutamadığı çocukluk aşkı olan Efe Güray’la birlikte olan bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Saat, yaptığı paylaşıma ise kalp emojisi koydu.

Oyuncu Beren Saat Efe Güray'ı 2004 senesinde trafik kazasında kaybetmişti.

Paylaşımdan hemen önce ise Kenan Doğulu'nun yaptığı açıklama magazin basınına düştü. Bu açıklamanın hemen arkasından Saat'in paylaşımının gelmesi herkesi şaşırttı.

Doğulu açıklamasında "İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.

Yaptığınız her negatif haber arkadaşlarımızı, ailemizi, bizi ister istemez üzüyor. Negatif haberlerle insanları üzmeyin" demişti.

