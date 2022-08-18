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Beren Saat hayranlarını korkuttu! O detay dikkat çekti

18.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkı Memnu dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'la yıllar sonra aynı projede buluşan Beren Saat, yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Önceki akşam eşi Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine giden Beren Saat'in ayağının sargılı olması, hayranlarını korkuttu.

Beren Saat hayranlarını korkuttu! O detay dikkat çekti

Beren Saat, uzun yıllar aradan sonra eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede buluştu. Kış aylarında dijital bir platformda yayına girecek olan filmin çekimleri ise İstanbul'dan sonra New York'ta devam edecek. Çekimler sürerken ünlü oyuncun son fotoğrafı ise hayranlarını korkuttu.

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AYAĞINDAKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

Beren Saat, dün akşam eşi Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava'daki konserine gitti. Saat'in konserden sonra paylaştığı bir fotoğraftaki detay ise hayranlarını korkuttu.

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Ayağında sargı olan güzel oyuncunu sette geçirdiği kaza nedeniyle ayağının sarıldığı iddia edildi. Ancak Saat'in ayağındaki bir ağrı nedeniyle bandaj taktığı öğrenildi.

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Beren Saat
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