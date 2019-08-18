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Beren Saat'in ağladığı fotoğrafa Nebahat Çehre'den yorum

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.08.2019 02:21 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Beren Saat'in Instagram hesabından paylaştığı ağladığı fotoğrafa, Aşk-ı Memnu dizisinden rol arkadaşı Nebahat Çehre'den yorum geldi.

Beren Saat'in ağladığı fotoğrafa Nebahat Çehre'den yorum

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Oyuncu, Instagram hesabından gözyaşları içinde verdiği bir pozu paylaştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat ile rol arkadaşı olan Nebahat Çehre ise fotoğrafa yorum yaptı. Beren Saat’in gözlerinin yaşardığı fotoğrafın altına “O güzel gözlerin hiç nemlenmesin” notunu düştü.

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Kısa bir süre önce yakın dostu Aykut Cömert’i kaybeden Saat, Çehre’nin sözlerine “Artık hiç kimse gitmesin” karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat nebahat çehre aşkı memnu

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