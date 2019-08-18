Beren Saat'in ağladığı fotoğrafa Nebahat Çehre'den yorum

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Oyuncu, Instagram hesabından gözyaşları içinde verdiği bir pozu paylaştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat ile rol arkadaşı olan Nebahat Çehre ise fotoğrafa yorum yaptı. Beren Saat’in gözlerinin yaşardığı fotoğrafın altına “O güzel gözlerin hiç nemlenmesin” notunu düştü.

Kısa bir süre önce yakın dostu Aykut Cömert’i kaybeden Saat, Çehre’nin sözlerine “Artık hiç kimse gitmesin” karşılığını verdi.

