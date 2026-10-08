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iPhone Air 2 geliyor: iPhone Air'in en çok eleştirilen yanı iyileşebilir!

Apple'ın ultra ince akıllı telefon yarışından çekilmediği konuşuluyor. Son sızıntılar, iPhone Air 2'nin selefinden daha ince olmasına rağmen daha iyi pil ömrü sunabileceğine işaret ediyor. iPhone Air'in en çok eleştirilen yanı bataryası olmuştu. Öte yandan, Samsung'un da Galaxy S27 Edge ile bu rekabete geri dönebileceği iddia ediliyor.

iPhone Air 2 geliyor: iPhone Air'in en çok eleştirilen yanı iyileşebilir!
Enes Çırtlık

Apple ve Samsung, 2025 yılında en iyi ultra ince akıllı telefonu üretmek için kısa süreli bir rekabete girişmişti. Samsung, mayıs ayında 5,8 mm kalınlığındaki Galaxy S25 Edge modelini piyasaya sürerken Apple, aynı yılın eylül ayında 5,6 mm kalınlığındaki iPhone Air ile onu izlemişti.

iPhone Air 2 geliyor: iPhone Air in en çok eleştirilen yanı iyileşebilir! 1

Ancak her iki model de pazarda şirketlerin umduğu etkiyi yaratamadı. Bu ilk denemenin ardından iki şirketin de ultra ince telefon alanından uzaklaşmaya hazır olduğu izlenimi doğmuştu. Ancak son söylentiler, Apple'ın iPhone Air 2 adını taşıması beklenen bir devam modeli üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

iPhone Air 2 geliyor: iPhone Air in en çok eleştirilen yanı iyileşebilir! 2

IPHONE AIR 2, 5,2 MM KALINLIĞA SAHİP OLABİLİR

Son sızıntılara göre iPhone Air 2, ilk iPhone Air'den 0,4 mm daha ince olacak. İlk nesil iPhone Air 5,6 mm kalınlığında olduğundan, söylentiler doğruysa yeni modelin 5,2 mm kalınlığında olması gerekiyor.
Üstelik daha ince gövdeye rağmen pil ömrünün iyileşeceği iddia ediliyor.

Yeni modelin selefinde olduğu gibi titanyum çerçeve kullanmaya devam edeceği de sızdırılan bilgiler arasında bulunuyor.

Söylentiler doğru çıkarsa iPhone Air 2, pil ömrü konusunda Galaxy S25 Edge'e kıyasla büyük bir iyileşme sunabilir.

iPhone Air 2 geliyor: iPhone Air in en çok eleştirilen yanı iyileşebilir! 3

SAMSUNG, GALAXY S27 EDGE İLE REKABETE GERİ DÖNEBİLİR

Bazı söylentilere göre Samsung, 2027'de ultra ince telefon rekabetine geri dönmeyi planlıyor.

Şirket, benzer şekilde daha da ince bir Galaxy S27 Edge üretmeyi hedefliyor olabilir. daha da önemlisi, ilk Edge'in en büyük sorunlarından biri olan zayıf pil ömrünü düzeltebilir.

Samsung, Galaxy Z8 serisinin piyasaya çıkmasıyla birlikte silikon-karbon bataryalara geçti. Bu teknolojinin gelecek yıl daha fazla akıllı telefon modeline yayılması bekleniyor. Samsung da Galaxy S27 Edge'in pil ömrünü uzatmak için bundan yararlanabilir.

Bununla birlikte ne iPhone Air 2'nin ne de Galaxy S27 Edge'in henüz doğrulanmadığını unutmamak gerekiyor.

Kaynak: SamMobile

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung iPhone Air
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