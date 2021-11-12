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Beren Saat'in beğenmediği Matilda rolü Gökçe Bahadır'ın oldu!

12.11.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in çok konuşulan yapımı Kulüp'ün başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, performansıyla kendine hayran bıraktı. Matilda rolünün ilk olarak Beren Saat'e teklif edildiği ancak Saat'in rolü küçümseyip reddettiği iddia edildi.

Beren Saat'in beğenmediği Matilda rolü Gökçe Bahadır'ın oldu!

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Matilda rolünün Beren Saat'e teklif edilidiği iddia edildi.

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Magazinburada'nın iddiasına göre; Beren Saat rolü, "Ben gazinoda ütücüyü mü oynayacağım? Assolist oynamam lazım" diyerek reddetti.

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Rol bu sefer Bahadır'a teklif edildi. Ve Bahadır dizinin Matilda'sı oldu.
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Yayına girdiği andan bu yana büyük dikkat çeken dizi, Netflix'in iddialı yerli yapımları arasında yerini aldı bile!

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Dizinin büyük ilgi görmesi ve Gökçe Bahadır'ın Mathilda rolündeki performansıyla oyunculuğunu üst çıtalara taşımasının ardından sosyal medyada büyük bir yükselişe geçmesinin ardından Beren Saat'in kararından pişman olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Gökçe Bahadır
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