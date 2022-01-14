Beren Saat Ozan Doğulu'nun doğum gününde transparan tercih etti

Kenan Doğulu ile evliliğinde bir süre sorunlar yaşayan Beren Saat ilişkisine bir şans daha verdi. İlişkisi yolunda giden Beren Saat son dönemde ekranda olmamasına dair ise digital platformların özgürlüğüne alıştığını söylemişti. Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini açık açık beyan etmişti.

Özel hayatında mutlu olan Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile birlikte Ozan Doğulu'nun doğum günü etkinliğine katıldı. Beren Saat sorulara yanıt vermezken transparan seçimiyle dikkat çekti. Sütyen tercih etmeyen ve cesur bir görüntü sergileyen Saat'in tarzı sosyal medyada da konuşuldu.

TARZI GÜNDEM OLDU

Beren Saat'in tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun tarzını beğenirken bazıları ise kombininin çok rüküş ve göz yorucu olduğu görüşündeydi.

Saat'in iddialı seçimi için "İçine bir şey giymeyi unutmuş" yorumları da yapıldı.



