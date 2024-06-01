Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

O KARE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özet bölümleri ile büyük yankı uyandıran dizinin başrolleri Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra Kenan Doğulu'nun doğum gününde bir araya geldi. Üçlünün o pozu ise sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin birlikte karesine sosyal medyada; 'Çok tatlılar', 'Harika görünüyorlar', 'Gözüm doldu' gibi yorumlar yapıldı.