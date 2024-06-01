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Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 11:01
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Kanal D'nin yıllara damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu'da hayat verdikleri karakterlerle hafızalara kazınan Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Üçlünün birlikte karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

AŞKI MEMNU

O KARE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özet bölümleri ile büyük yankı uyandıran dizinin başrolleri Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra Kenan Doğulu'nun doğum gününde bir araya geldi. Üçlünün o pozu ise sosyal medyada gündem oldu.

beren saat

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin birlikte karesine sosyal medyada; 'Çok tatlılar', 'Harika görünüyorlar', 'Gözüm doldu' gibi yorumlar yapıldı.

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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ Selçuk Yöntem
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