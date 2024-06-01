Tesettürlü pozlarıyla dikkat çekmişti... Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan eski eşiyle ilgili olay sözler! 'Gelinlik mi giydim, yoksa kefen mi?'

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile sancılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Ünlü çift, çocuklarının velayeti için adeta birbirine girmişti.

Damla Ersubaşı, son olarak Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Olaylı biten evliliği ile ilgili açıklamalar yapan ünlü isim, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu" diyen ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti;

'GELİNLİK Mİ GİYDİM, KEFEN Mİ?'

'O veya ben, birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim, yoksa kefen mi bilmiyorum! Evliliğimde şükrettiğim tek şey iyi ki çocuklarım var, iyi ki onların annesiyim. Yine olsa onların annesi olmak için yine aynı şeyleri yaşarım.' dedi.

"ANNEM HAMİLE OLDUĞUMU DUYUNCA YÜZÜME TÜKÜRDÜ"

Geçtiğimiz aylarda Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Ersubaşı, "Annem, kızının evlenmeden hamile kaldığını öğrenince utandığı için yüzüme tükürdü.

Bodrum'daydık. Bir fırsat bulayım da hamile olduğumu söyleyeyim diye bekliyordum. Balkonda otururken birden 'Hamileyim!' dedim. Başka türlü söyleyemeyecektim çünkü. Önce bir dumur oldu, sonra yüzüme tükürdü. Benim de iki tane kızım var, ben böyle bir şey yaşasam bir anne olarak ne yapardım bilemiyorum açıkçası" demişti.