Beren Saat son noktayı koydu! Kenan Doğulu paylaşımı

Beren Saat, bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemini meşgul ediyordu. Eşi Kenan Doğulu ile arasının bozuk olduğu ve ayrılacakları konuşulan Beren Saat’in hayatını kaybeden eski sevgilisiyle ilgili bol miktarda paylaşım yapması da kafaları iyiden iyiye karıştırmıştı.

Saat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla haklarında çıkan iddialara bir yanıt verirken eşinin doğum gününü kutlayarak ve ‘Sana aşık oldum’ sözlerini kullanarak evliliklerine bir şans daha verdiklerini ilan etmiş oldu. İşte Beren’in o satırları:

“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı… Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte. Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok.