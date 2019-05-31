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Beren Saat son noktayı koydu! Kenan Doğulu paylaşımı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 31.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Uzun süredir ayrılacakları konuşulan Kenan Doğulu ve Beren Saat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Beren Saat bu iddiaları yalanlayacak tarzdaki paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Beren Saat son noktayı koydu! Kenan Doğulu paylaşımı

Beren Saat, bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemini meşgul ediyordu. Eşi Kenan Doğulu ile arasının bozuk olduğu ve ayrılacakları konuşulan Beren Saat’in hayatını kaybeden eski sevgilisiyle ilgili bol miktarda paylaşım yapması da kafaları iyiden iyiye karıştırmıştı.

Saat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla haklarında çıkan iddialara bir yanıt verirken eşinin doğum gününü kutlayarak ve ‘Sana aşık oldum’ sözlerini kullanarak evliliklerine bir şans daha verdiklerini ilan etmiş oldu. İşte Beren’in o satırları:

“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı… Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte. Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok.

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Boşanmak isin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba'nın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüzyıllar yaşadık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum.”

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Beren Saat instagram Beren Saat ve Kenan Doğulu

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