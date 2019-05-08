Beren Saat’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’ne giderek burada halkla buluşan ve yaptığı konuşmayla sanatçıları özgürce konuşmaya çağıran Ekrem İmamoğlu’nun bu çıkışı özellikle sanat camiasında büyük ilgiyle karşılanmış ve pek çok ünlü isim ‘Her şey çok güzel olacak’ sözlerini paylaşmıştı.

Bu akıma bir gün geriden katılan Beren Saat de sosyal medya hesabından aynı sözü yorumsuz bir şekilde paylaştı.

Saat’in bu paylaşımı 70 bini aşkın beğeni aldı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da bir gün önce Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı yayınlamıştı.

