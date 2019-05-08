Mynet Trend

Beren Saat’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi.

Beren Saat’ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’ne giderek burada halkla buluşan ve yaptığı konuşmayla sanatçıları özgürce konuşmaya çağıran Ekrem İmamoğlu’nun bu çıkışı özellikle sanat camiasında büyük ilgiyle karşılanmış ve pek çok ünlü isim ‘Her şey çok güzel olacak’ sözlerini paylaşmıştı.

Bu akıma bir gün geriden katılan Beren Saat de sosyal medya hesabından aynı sözü yorumsuz bir şekilde paylaştı.

beren-saat

Saat’in bu paylaşımı 70 bini aşkın beğeni aldı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da bir gün önce Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı yayınlamıştı.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek
Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş kararBelediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Beren Saat ve Kenan Doğulu ekrem imamoğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar

Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek

Survivor'da kim elendi? İddialı yarışmacıya büyük şok!

Survivor'da kim elendi? İddialı yarışmacıya büyük şok!

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra kendisi atladı

Ablasının intihar ettiği balkondan 12 yıl sonra kendisi atladı

Sosyal medya fenomeni Gagabulut'tan yeni skandal!

Sosyal medya fenomeninden yeni skandal!

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek (8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu)

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek

Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar

Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar

Sahur yapmak için kalkmışlardı, neye uğradıklarını şaşırdılar!

Sahur yapmak için kalkmışlardı, neye uğradıklarını şaşırdılar!

Parkta kanlı hesaplaşma! Pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Parkta kanlı hesaplaşma! Pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.